  • 20°C
香港時間 : 20211223日 (週四) 19:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】有初確患者涉變異病毒株　屯門兆禧苑安禧閣7時半起圍封強檢

社會 19:08 2021/12/23

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

衞生署衞生防護中心今日（23日）宣布，一宗初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株。其居住的屯門湖翠路201號兆禧苑安禧閣 （A座）需封區檢測。

政府今日（23日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午7時30分起限制在屯門指明「受限區域」（即屯門湖翠路201號兆禧苑安禧閣 （A座））內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（24日）上午約7時完成此行動。

政府發言人表示，由於今日發現一宗曾在上址居住的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

（政府新聞處）

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時30分前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

【初步確診】消息：有機場員工初步確診　曾到屯門醫院求醫。詳情即看：【下一頁

最新熱門影片：【TOPick診症室】髖關節創傷或須做手術　骨科醫生教在家鍛鍊髖關節兩招

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津、李榮忠

相關文章

【新冠肺炎】衞生防護中心指不排除本港需接種第4、5針　了解有藥廠正研究第二代疫苗
今日 15:41
【新冠肺炎】衞生防護中心指不排除本港需接種第4、5針　了解有藥廠正研究第二代疫苗
【新冠疫苗】港大及中大研究兩劑疫苗抗體不足抵抗Omicron　建議市民第三針打復必泰
今日 15:59
【新冠疫苗】港大及中大研究兩劑疫苗抗體不足抵抗Omicron　建議市民第三針打復必泰
【新冠肺炎】曾逗留瓜德羅普島及根西島等地區非港人　12月26日起不准入境
今日 17:58
【新冠肺炎】曾逗留瓜德羅普島及根西島等地區非港人　12月26日起不准入境
【新冠肺炎】新增2宗輸入個案包括一名機組人員　均帶N501Y變種病毒
今日 14:21
【新冠肺炎】新增2宗輸入個案包括一名機組人員　均帶N501Y變種病毒
【Omicron變種病毒】中大調查指全港僅約2成半人口願打第3針　憂Omicron流入社區拖垮醫療系統
今日 14:27
【Omicron變種病毒】中大調查指全港僅約2成半人口願打第3針　憂Omicron流入社區拖垮醫療系統

你可能感興趣

【新冠肺炎】衞生防護中心指不排除本港需接種第4、5針　了解有藥廠正研究第二代疫苗
今日 15:41
【新冠肺炎】衞生防護中心指不排除本港需接種第4、5針　了解有藥廠正研究第二代疫苗
【新冠疫苗】港大及中大研究兩劑疫苗抗體不足抵抗Omicron　建議市民第三針打復必泰
今日 15:59
【新冠疫苗】港大及中大研究兩劑疫苗抗體不足抵抗Omicron　建議市民第三針打復必泰
【新冠肺炎】曾逗留瓜德羅普島及根西島等地區非港人　12月26日起不准入境
今日 17:58
【新冠肺炎】曾逗留瓜德羅普島及根西島等地區非港人　12月26日起不准入境
疫情 健康碼 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 香港

最高瀏覽

【網民熱話】女子港鐵衝車門名牌手袋被夾住　無奈大嘆：我個袋3萬幾架
22:56 2021/12/22
【網民熱話】女子港鐵衝車門名牌手袋被夾住　無奈大嘆：我個袋3萬幾架
【王力宏離婚】Yumi輕生被爆造假只是吞褪黑素　醫護怒轟：她自己掛急診
17:11 2021/12/22
【王力宏離婚】Yumi輕生被爆造假只是吞褪黑素　醫護怒轟：她自己掛急診
【王力宏離婚】入住老友汪小菲旗下酒店接受隔離　王力宏被爆房內發洩聲震天
11:20 2021/12/22
【王力宏離婚】入住老友汪小菲旗下酒店接受隔離　王力宏被爆房內發洩聲震天