【新春2022】荷里活廣場「花．燈．賞」3大新春打卡點　限量版「虎躍獅騰」立體利是封

▲ 荷里活廣場新春呈獻「花．燈．賞」的大型賀年裝置。

虎年將至，一家人當然要賞花燈賀新春。荷里活廣場將於2022年1月12日至2月15日期間，打造「花．燈．賞」大型賀年裝置。廣場會變成春日庭院，更具備3大新春打卡熱點。顧客只要憑消費或會員更可換領「虎躍獅騰」閃爍立體限量版利是封套裝共度春日。

「花．燈．賞」3大賀年打卡裝置

1.炫光幻彩走馬燈：5米高的走馬花燈圖案由賀年年花組成，包括寓意富貴吉祥的牡丹、高貴典雅之蘭花、幸福滿滿的杜鵑以及象徵美好愛情的桃花。走馬燈會綻放桃紅色的主色調，遊走於通花設計的金色外框中，會有幻彩光影伴隨轉動，折射出賀年花，仿如置身花花世界。

2.百花燈籠藝術園：百花燈籠由150個百花燈籠築成，園內會有花卉藏於透明圓球內，並懸浮於藝術園頂，如同一朵綻放於空中的花，並配有燈光折射，讓大家欣賞。

3.祝願水燈荷花池：日本場景的小木橋及日式紅燈籠，可以讓大家感受日本情懷，小木橋下還有「祝願水燈荷花池」，每一盞水燈都承載著各人的祝福，滿載祝福及溫暖氣氛。

活動詳情：

日期：2022年1月12日至2月15日

時間：上午10時至晚上10 時

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

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「虎躍獅騰」限量版利是封套裝

荷里活廣場推出「虎躍獅騰」閃爍立體限量版利是封套裝，利是封以賀年獅頭及應節老虎作設計主題，封套上印有熨金圖案，配以大紅色、桃紅色及橙色作主調寓意虎年龍精虎猛、紅運當頭！而獅頭及虎頭位置同時加上水晶，令利是封有層次感及立體效果。

荷里活廣場表示顧客只需於場內消費滿指定金額或會員以指定VIC積分即可換領「虎躍獅騰」閃爍立體限量版利是封套裝或「虎躍獅騰」熨金版利是封套裝，每套共有8個利是封（分4款，每款2個）。

換領利是封套裝詳情：

消費金額：HK$800換「虎躍獅騰」閃爍立體限量版利是封套裝；HK$300換「虎躍獅騰」熨金版利是封套裝。

VIC積分：30分換「虎躍獅騰」閃爍立體限量版利是封套裝；20分換「虎躍獅騰」熨金版利是封套裝。

換領日期：2022年1月7日起至換完即止

換領地點：即日消費，荷里活廣場一樓禮品換領處(近H&M)；VIC積分，荷里活廣場一樓客戶服務中心

換領方法：

1.憑即日在場內以電子貨幣消費滿指定金額 (最多來自兩張不同商戶之發票，及不可來自兩間食肆之發票，每張發票不少於HK$100)，該商戶發出之機印發票及相符之電子貨幣付款存根

2.憑指定荷里活廣場VIC積分

數量有限，先到先得，換完即止。

另外ＶIC會員消費時更可享「Double Rewards」及「購物雙重賞」禮遇，購物同時可儲分換獎賞。儲分同時，更可參加「最高消費購物賞」，隨時贏取高達價值HK$5,000元禮品！

詳情請按此查詢。

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記者：蕭雅文