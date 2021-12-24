【正能量】港媽棄銀行要職全心照顧自閉兒　發掘鋼琴潛能與劉詩昆郎朗同台獻藝

▲ 港媽Malcolm就是憑著想自閉兒子Maicolm過正常生活的心態，勇於冒險，結果不懂看譜但可以與劉詩昆及朗朗同台表演。

家中有自閉兒，是幸還是不幸？剪同學頭髮、打訓導主任、企圖跳樓，這些嚇死家長的行徑，都因為莫梓源（Malcolm）入了一間滿有愛心的學校而一一化解。莫張慧（Monica）就是憑著想兒子過正常生活的心態，勇於冒險，結果不懂看譜但可以與劉詩昆及朗朗同台表演的Malcolm，令莫太自言作為媽媽已功德圓滿可「畢業」了，也感激20年來在育兒路上遇到的一眾恩人，希望自己也可以成為別人的天使。

▲ Malcolm於伊利沙伯體育館，與許廷鏗、陳慧嫻等流行歌手同台演出。（圖片：被訪者提供）

莫梓源是1歲時發現患有自閉症，當時Monica在美資銀行身居要職，朋友提醒她兒子不望人、不說話、自轉，可能是患有自閉症，於是便去求醫。「感恩朋友的朋友也有自閉兒，竟然是我鄰居，結果她做了我的盲公竹。」抹乾眼淚，迎難而上，Monica選擇放棄高薪厚職，全職照顧兒子。「最初是part-time，後來是home office都唔work，於是請1年no pay leave，最後都是要辭職。」

Monica形容當時30歲就升到銀行的Head of Credit這個位置，但霎時間從雲端跌下來，變成nobody，大家只會記得她是Malcolm的母親，不會記得她的名字。但這場育兒戰，真的不容易打，Monica還執意讓梓源讀一般的主流學校，對家庭來說，增添很大的壓力。

▲ 梓源長大了，Monica開始學習放手，重拾畫筆，最近便在燕譽堂舉行「愛無懼」聯展。圖為作品《蛋與牆》。（攝影：陳國峰）

自閉症小朋友也有希望

莫太是在玫瑰崗學校畢業，想兒子入讀這間男女校，於是便去求當時的黃慧貞校長，但後來想『縮沙』。「我個仔讀國際幼稚園，唔識中文。」「無問題，可以學。」「我個仔有過度活躍症。」「很多小朋友都有啦！」「其實我個仔有自閉症。」「當然睇得出，不緊要，我們教到他，你放心。」黃校長還一早計劃好，幫Malcolm請個伴讀老師，就這樣梓源這個有中度自閉症的孩子，便入讀了Monica形容很loving的學校。

Monica覺得有怎樣的校長，就會有怎樣的老師、怎樣的學校。像Malcolm終於幼稚園畢業了，以為表演，阿仔多數會被安排站在一邊，誰知是站前面，老師的理由是不站前面，孩子不會專心，甚至安排Malcolm代表學生上台致謝。

我說他不識講嘢，老師就話Thankyou Father、Thankyou Principal、Thankyou Teacher都唔識講？很容易的！後來我將這視頻給特殊教育中心的家長看，有幾個家長都喊，因為我們其實都很自卑，但看到這情景，有家長覺得我們的小朋友是有希望的，原來他們可以企係前面，可以致謝。

Monica說如果校長用心教好小朋友，老師就會跟隨；因此老師不是為自己製造光環，而是希望給機會弱勢的小朋友。

▲ 父母讓Monica從小學琴，因此可以成為梓源的練琴老師，陪伴他走音樂路，而他們亦很幸運遇到非常好的鋼琴老師，如鋼琴家金美雪。（圖片：被訪者提供）

兒子在學校出事不被投訴

當然，Malcolm也不是「等閒之輩」，在學校連環出事，Monica竟然也沒有收到投訴。像他打訓導主任的後腦，Monica都是過了幾天才從班主任口中得知。被打後，訓導主任若無奇事叫梓源叫他早晨，然後就讓他回去排隊，事件就完了。

剪女同學的頭髮，同樣沒有收到投訴。但Monica知悉後，硬著頭皮致電家長道歉，得到的答覆竟然是：「唔緊要，我同阿女講，剪咗的頭髮可以生返出來，但你要叫你個仔俾心機聽書，不然就升唔到班，無得同我個女同班啦！」這樣的回應令Monica十分感動，不單不責備，還為梓源操心。

但最令Monica擔心是兒子曾經企圖跳樓，於是找來教育心理學家嘗試找出原因。原來梓源仿效TVB劇集《神鎗狙擊》劇中人物跳窗，但那人死了，他不打算死，所以冷靜下來。教育心理學家遂勸Monica不要讓兒子看電視。「我家裏無電視，但後來發現因為我不懂用一部相機，給了他玩，他竟然用那相機的wifi上tvb.com看電視劇。」

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遭業主歧視迫遷刁難

Monica一直希望兒子能過正常人的生活，所以會讓Malcolm學鋼琴、溜冰、滑雪及游泳，甚至考會考、考樂理（考了10次以上），但就遇上業主迫遷。「他以我們在停車場車位放了紙箱為理由，要我們搬。其實我已寫了道歉信，還找個做律師的朋友做說客，其實都是嫌我個仔自閉，但因為Malcolm第二年要會考，如果轉換新環境，很難適應會有很多壓力，因此我們苦苦哀求可否續租。」

Monica有找黃慧貞校長寫封信，解釋這家人的情況，業主都不為所動，甚至刁難要Monica找黃校長寫封擔保信，確保停車場不再放紙箱。黃校長雖然也半信半疑，但還是替Monica作了擔保，但業主仍然不肯讓步，要加不放鐵架字眼，最後Monica一家才可以住多一年，直至Malcolm考完會考。

為何蝦我們呢？我們經常給人歧視，因此慢慢養成不太好的習慣，好容易起鋼。為了個仔，你唔好蝦我啊！

學琴由無希望到了不起

可以預期，Malcolm會考的成績不是太理想，差不多「全軍覆沒」，只有音樂合格。但梓源的音樂之路，Monica在背後的推動及付出，是功不可沒的。因為Malcolm缺乏專注力和語言溝通能力，令每一節的鋼琴課都是一次艱苦的旅程。

我請了趙式恒老師教他，他會起身會郁，老師要禁住他；又要捉住他的手，逐隻逐隻手指按琴鍵，好像摔角咁。那時候趙老師曾經對朋友說，我個仔hopeless，我想有無搞錯啊！

其實，Monica可以說是鋼琴世家，爸爸和她也有學鋼琴，而梓源小時候就很愛聽古典音樂，因此她會督促兒子練琴，透過觸感、聆聽和記憶，慢慢學會彈奏優美但艱深的樂章，結果幾年後，趙老師對梓源的評語變成：marvellous！

Monica後來也找了在紐約朱莉亞音樂學院畢業的美籍韓裔鋼琴家金美雪教Malcolm，由於梓源不懂看琴譜，因此金老師找到教授的竅門，就是如果Monica懂，梓源就會懂。「Malcolm對音樂的闡釋、領會是零，彈革命練習曲，何謂革命精神，他根本不懂，只是記性好。」

▲ 梓源在玫瑰崗中學贏取年度校園藝術家獎時，蘇佩婷校長特別做了一張卡送給Monica。Monica在玫瑰崗學校從小到大都是考全級第一名，但梓源則是倒數第一或第二，心裏當然會不好 受。但他在畢業前贏了這個獎，Monica覺得自己也無憾地第二次中學畢業了。（圖片：被訪者提供）

屢獲獎項技驚四座

自閉症患者本身無慾無求，所以Malcolm沒有爭勝的心，也沒有舞台恐懼症，唯一的壓力是來自母親。

我肯冒險，因為我覺得做母親最錯的事，是不給機會小朋友，不肯take risk。

為了增加社會各界對自閉症患者的認知，Monica一直為梓源爭取機會於各慈善活動中演出，如兩度與香港管弦樂團在文化中心進行鋼琴協奏演出，先後彈奏柴可夫斯基的《胡桃夾子》及《第一鋼琴協奏曲》，明年1月更會表演《黃河協奏曲》。

Malcolm有試過在台上不斷玩凳，結果要指揮說：「開始啦！」才收手。又試過表演完不落台，又要指揮叫落台才肯落台。

但這些「洋相」，沒有令Monica放棄讓兒子多接觸外界的機會。

上月在禮賓府舉行的和平發展基金會晚宴上，梓源就在各界名人面前獻藝。

但Malcolm竟然著住靚衫，成為第一個在禮賓府好像煎香腸般在地上典地的人，之後還彈起滿場飛，問達官貴人：「你住哪裏啊？」「你用甚麼電視牌子？」「你搭甚麼車來啊？」我最初也拉住他，後來都放棄，就讓他與大家交流一下。

不過，當Malcolm上台彈奏俄羅斯鋼琴家Rachmaninoff的《G小調前奏曲》，可謂技驚四座，瞬間令達官貴人眼前一亮，充分讓大家明白到：只要給自閉症小孩機會，他們是可以發光發亮。

▲ Monica十多歲時父親便去世了，母親（右一）努力工作，賺錢供書教學，讓她學畫習琴，而站在中間的後父及左一的老公，在她心目中，都是100分的好爸爸。（圖片：被訪者提供）

直升機父母學習放手

有一個患有自閉症的兒子，母親又怎會願意隨便放手呢？Monica每天接送反學放學、中午送飯、到學校當義工，她形容自己在兒子身邊就好像烏蠅一樣。連校長也看不過眼，勸Monica不要做直升機家長，飛走放過梓源一馬：「夠了，你走啦！」「飯堂的飯食唔死架！」

於是，她重拾她的畫筆，追逐她的繪畫夢。

我母親覺得女人一定要有文化上的「學嫁粧」，不是儲錢等你出嫁買多條金鍊給你，而是給你學識、文化修養來做嫁粧。因此縱使我小時候（40年前）家裏不是太有錢，母親也願意付$200一堂的學費，讓我學鋼琴畫畫。

但母親就講明不能當正職，所以Monica最後也去了銀行工作。

她除了年青時學畫外，也在大一藝術設計學院讀過設計，2016及2019年開過個展，最近在燕譽堂與其他5位畫家合作，開了「愛無懼」聯展。她畫作的主題都是以嘻笑怒罵的手法講社會現象，就好像《蛋與牆》這幅畫，包含了許多對近年香港現象的看法及希望，如右下角的7個人仔有3個顏色，代表700萬人不分顏色、政見，一齊挺香港。而她亦會寫詩，這幅畫亦有印在可食用的餐碟上，底部就有她借村上春樹的說話而寫的一首《蛋與牆》的詩。

記者：何小雲