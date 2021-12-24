【全城絕膠】綠領行動推「買外賣帶盒走餐具」計劃減即棄塑膠　有參與者為育兒以身作則

▲ 黃先生(左)環保意識濃厚、食肆「鄰居」負責人唐太(中)。(洪芷晴攝)

為鼓勵市民自備可重用餐具，有環團舉辦「買外賣帶盒走餐具」活動，市民到指定食肆買外賣時自備食物容器及走即棄餐具，可領取最多5個印花，儲夠20個可換取20元現金券。計劃至今已發出約4,000張印花咭，並有10名市民成功換領現金券；有參與者為教育兒子，9年前起以身作則自備餐盒，期盼提高年輕一代的環保意識，感染大眾一同「絕膠」。

【全城絕膠】調查發現塑膠與非塑膠餐具價格相差最多121% 環團促推可重用餐具租借服務，詳細內容：【下一頁】

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綠領行動於2019年獲環保基金資助推行「全城絕膠大行動」，團體由今年10月15日起，推行「買外賣帶盒走餐具」的第二階段活動，邀請元朗及油尖旺區共31間食肆參與。市民只要在該些食肆購買不少於30元的外賣，並拒用即棄塑膠，包括餐具、飲管、外賣盒及膠袋等，「全走」最多可獲5個印花，儲足20個可獲發20元現金券，於參與的食肆使用，換領次數不限。

居於大角咀的黃先生每周均會到參與餐廳買外賣。他表示，自己育有一名9歲兒子，由兒子出生起不論買餸、買外賣均會自備購物袋及餐盒。他認為，現時教育制度缺乏日常實踐，故自己以身作則，「我會告訴他這些垃圾不應存在於世界上，感染他願意跟隨我的腳步」。

他指，選擇走塑的生活曾被受質疑，「以前社會風氣不似現在，少人自備餐盒，自己起初感到尷尬」，堅持2、3年後，「好多餐廳員工認得我，有師奶見到我會表示欣賞」，他期望「大眾明白自備餐盒的人絕非少數人」。

大角咀「鄰居」是其中一間參與食肆，負責人唐太表示，以往僅1成顧客會自備餐盒，而活動推行至今約2個月，有2成市民願自備餐盒，「最主動走飲管」。

港府計劃於2025年分階段管制即棄膠餐具，首階段全面禁止即棄發泡膠餐具。唐太透露，餐廳開業至今4個月，從不設塑膠餐具，改用可降解的物料，例如木、紙等，故不擔心。惟她認為推行上具一定困難，相信措施將影響不少餐飲業營運成本，因「愈環保的物料愈貴」，期望港府可資助業界或物料供應商，以降低成本。

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記者：洪芷晴