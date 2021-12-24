  • 19°C
香港時間 : 20211224日 (週五) 00:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全城絕膠】調查發現塑膠與非塑膠餐具價格相差最多121%　環團促推可重用餐具租借服務

社會 00:00 2021/12/24

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

港府擬立法分階段管制即棄膠餐具，首階段全面禁止即棄膠餐具，目標約於2025年實施。(經濟日報資料圖片)

港府擬立法分階段管制即棄膠餐具，首階段全面禁止即棄膠餐具，目標約於2025年實施。綠領行動於今年9月至11月期間以電話及網上查詢訪問6間傳統即棄膠餐具供應商，及10間標榜以環保物料製造的即棄餐具供應商，以了解本港現時市面上即棄膠餐具的供應價格、種類及不同物料的價格差異。

【全城絕膠】綠領行動推「買外賣帶盒走餐具」計劃減即棄塑膠　有參與者為育兒以身作則，詳細內容：【下一頁】

調查發現，以塑膠或非塑膠作為分類，非塑膠即棄餐具的價格較塑膠高出85%至121%不等。以1,000毫升的外賣餐盒為例，塑膠類每個1.13元，而紙、竹漿材質的非塑膠類則每個2.1元，相差85%；而刀叉、匙羹相差最大，塑膠類每個0.23元，非塑膠類則每個0.51元。

綠領行動助理項目經理王家智認為，調查反映非塑膠即棄餐具的價格較塑膠差距大，社會難依賴紙、竹漿材質的非塑膠類全面取代膠餐具。且以非塑膠即棄餐具作替代品亦「治標不治本」，最後只會造成「廢物轉移」，由一種垃圾變做另一種垃圾，無助解決垃圾棄置量。

該會建議，本港應推動可重用餐具租借服務，在全港18區或食肆較密集的地區，引入餐盒租借服務供應商，提供可重用餐具租借服務，長遠而言需立法禁止即棄外賣餐具。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

相關文章

【即棄塑膠】環團發現四類食品包裝總長可圍繞地球兩圈　促港府盡快管制進口產品包裝
16:18 2021/12/07
【即棄塑膠】環團發現四類食品包裝總長可圍繞地球兩圈　促港府盡快管制進口產品包裝
【即棄塑膠】調查指去年本港或棄置58.5億件膠餐具　環團促港府規管所有即棄餐具
18:44 2021/12/07
【即棄塑膠】調查指去年本港或棄置58.5億件膠餐具　環團促港府規管所有即棄餐具
【管制即棄塑膠】綠領行動倡禁膠梳濕紙巾　膠袋收費升至2元
00:00 2021/12/15
【管制即棄塑膠】綠領行動倡禁膠梳濕紙巾　膠袋收費升至2元
【管制即棄塑膠】黃錦星指要檢視膠袋最低收費水平　現時平均每戶家庭每年仍棄逾千個膠袋
12:12 2021/12/23
【管制即棄塑膠】黃錦星指要檢視膠袋最低收費水平　現時平均每戶家庭每年仍棄逾千個膠袋
【全城絕膠】綠領行動推「買外賣帶盒走餐具」計劃減即棄塑膠　有參與者為育兒以身作則
今日 00:00
【全城絕膠】綠領行動推「買外賣帶盒走餐具」計劃減即棄塑膠　有參與者為育兒以身作則

你可能感興趣

【即棄塑膠】環團發現四類食品包裝總長可圍繞地球兩圈　促港府盡快管制進口產品包裝
16:18 2021/12/07
【即棄塑膠】環團發現四類食品包裝總長可圍繞地球兩圈　促港府盡快管制進口產品包裝
【即棄塑膠】調查指去年本港或棄置58.5億件膠餐具　環團促港府規管所有即棄餐具
18:44 2021/12/07
【即棄塑膠】調查指去年本港或棄置58.5億件膠餐具　環團促港府規管所有即棄餐具
【管制即棄塑膠】綠領行動倡禁膠梳濕紙巾　膠袋收費升至2元
00:00 2021/12/15
【管制即棄塑膠】綠領行動倡禁膠梳濕紙巾　膠袋收費升至2元
經濟 新冠肺炎疫情 肺炎 香港 服務

最高瀏覽

【網民熱話】女子港鐵衝車門名牌手袋被夾住　無奈大嘆：我個袋3萬幾架
22:56 2021/12/22
【網民熱話】女子港鐵衝車門名牌手袋被夾住　無奈大嘆：我個袋3萬幾架
【娛圈喜訊】張秀文嫁金融才俊教堂行禮　金牌媒人Bob見證：又搞掂一單
14:25 2021/12/23
【娛圈喜訊】張秀文嫁金融才俊教堂行禮　金牌媒人Bob見證：又搞掂一單
【醫療事件】男子私家診所照胃鏡後休克亡　家屬質疑醫生涉醫療失當　
17:04 2021/12/23
【醫療事件】男子私家診所照胃鏡後休克亡　家屬質疑醫生涉醫療失當　