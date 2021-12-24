【全城絕膠】調查發現塑膠與非塑膠餐具價格相差最多121%　環團促推可重用餐具租借服務

▲ 港府擬立法分階段管制即棄膠餐具，首階段全面禁止即棄膠餐具，目標約於2025年實施。(經濟日報資料圖片)

港府擬立法分階段管制即棄膠餐具，首階段全面禁止即棄膠餐具，目標約於2025年實施。綠領行動於今年9月至11月期間以電話及網上查詢訪問6間傳統即棄膠餐具供應商，及10間標榜以環保物料製造的即棄餐具供應商，以了解本港現時市面上即棄膠餐具的供應價格、種類及不同物料的價格差異。

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調查發現，以塑膠或非塑膠作為分類，非塑膠即棄餐具的價格較塑膠高出85%至121%不等。以1,000毫升的外賣餐盒為例，塑膠類每個1.13元，而紙、竹漿材質的非塑膠類則每個2.1元，相差85%；而刀叉、匙羹相差最大，塑膠類每個0.23元，非塑膠類則每個0.51元。

綠領行動助理項目經理王家智認為，調查反映非塑膠即棄餐具的價格較塑膠差距大，社會難依賴紙、竹漿材質的非塑膠類全面取代膠餐具。且以非塑膠即棄餐具作替代品亦「治標不治本」，最後只會造成「廢物轉移」，由一種垃圾變做另一種垃圾，無助解決垃圾棄置量。

該會建議，本港應推動可重用餐具租借服務，在全港18區或食肆較密集的地區，引入餐盒租借服務供應商，提供可重用餐具租借服務，長遠而言需立法禁止即棄外賣餐具。

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記者：洪芷晴