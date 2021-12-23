羅蘭鮑起靜齊任平安鐘代言人　呼籲藉聖誕節多關懷身邊長者

▲ 實羅蘭姐與鮑姐惺惺相惜，一起感十分雀躍。

羅蘭和鮑起靜（鮑姐）首度合作齊齊擔任「一線通平安鐘」大使，日前兩人初次合作拍攝宣傳照，旋即一拍即合。

事實羅蘭姐與鮑姐均是長者們所熟悉的資深藝人，健康快樂銀髮族的印象深入民心，是協會品牌代言人的不二之選。今次鮑姐得悉可與協會合作已久的羅蘭姐一起參與拍攝「一線通平安鐘」宣傳照，兩位初次合作拍宣傳照，故對一起拍攝感十分雀躍。

吸引途人圍觀

今次拍攝主題為開心、活力的風格，二人均表示非常樂意向大眾宣揚長者的正面形象，拍攝時兩位擺出鬼馬生動的動作表情，引起不少途人圍觀。



是次，長者安居協會邀得形象健康、親和力十足的鮑姐擔任此次「一線通第四代平安手機」代言人。鮑姐早前為協會拍攝一線通平安手機宣傳片，她一直以為平安手機只是一個救命鐘。

但經過拍攝後，深入了解「一線通平安鐘」服務，才知原來可提供不同的支援，如三重定位功能可以準確追蹤位置，對於喜歡戶外活動的長者，如近期有空就會行山的鮑姐最為有用。



擔任協會的「一線通平安鐘」服務宣傳大使近20年的羅蘭姐，不時都會關懷長者。與之前，她亦為協會錄音提醒長者防騙及交通安全的信息。

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勤做運動身體好



聖誕佳節臨近，一向善心爆棚，特別關心長者健康的鮑姐同羅蘭姐，亦呼籲大家可藉聖誕節，多多關懷身邊的長者，將這一份窩心、溫暖和快樂分享出去。



問及二人如何歡度聖誕？羅蘭姐笑說: 「我24號25號會返教會望彌撒，又會同教會朋友相聚。」在旁的鮑姐則鬼馬表示: 「會同親朋好友開聖誕Party！」她更強調，因受熱愛運動的周潤發（發哥）影響，自己每星期都會跟發哥跑步3天。

鮑姐呼籲大家聖誕期間除吃喝玩樂，還要勤做運動，記住保持身心健康。兩位亦特別向老友記送上祝福：「願大家身體健康，幸福快樂，跟親朋好友渡過一個開開心心的聖誕！」