【創科發展】邱達根：科技創新界為「超級聯繫人」　冀政府制定長遠科技發展藍圖

▲ 邱達根（左二）今與業界會面。（陳葆琳攝）

立法會科技創新界候任議員邱達根昨與業界會面。他在會上表示，無一業界不需使用科技，推動科技創新的工作是刻不容緩，形容科技創新界的角色是「超級聯繫人」，希望在議會入面聯繫其他業界及其他功能組別的盟友。

邱達根指，上任後一定要做的工作是推動政府制定長遠科技發展藍圖，因應香港優勢，制定科技發展長遠計劃，並設立政策將資源傾斜，吸引最好的技術、人才及產業來港，帶動本港創科發展。

他以發展智慧城市為例，認為政府制定長遠科技政策時應訂下5年、10年的關鍵績效指標（KPI），如在10年內智慧城市可以成功進行垃圾處理，達致可持續性等。

另外，多名業界人士在會上關注業界人才不足的問題。邱達根表示，政府提出發展北部都會區，加強深港合作、人員流通等，尚未見到有很清楚的指引，而本港的規劃集中在生物科技、基建方面，彈性並不夠，未能吸引國際級知名科技企業來港發展：「新加坡可能在政策，各方面 flexibility（彈性）高好多，我覺得只是眼前河套區、未來北區一定要推動政府去制定新政策，吸引更加多高端的科研或者不同的科技機構合力，從而帶動人才。」

是次業界對話會由互聯網專業協會、香港資訊科技聯會、香港軟件行業協會共同發起，多個業界組織共同主辦，逾60名業界人士出席，

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記者：陳葆琳