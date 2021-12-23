【冷鋒來襲】Boxing Day氣溫轉冷一夜急跌10度　周一部分地區最低7度

▲ Boxing Day氣溫轉冷一夜急跌10度，周一部分地區最低7度。（陳靜儀攝）

臨近聖誕，相信不少市民都有外出過節的計劃，但亦要留意天氣注意保暖。天文台預料，聖誕日風勢增強，星期日（26日）及星期一（27日）天氣顯著轉冷，多雲有雨，氣溫下降至10度或以下。星期二（28日）早上仍然寒冷。

天文台表示，一道雲帶會在未來數天覆蓋華南。預料一股強烈冬季季候風會在聖誕日抵達廣東，隨後一兩日該區顯著轉冷，風勢頗大。同時，高空擾動亦會影響該區，廣東沿岸多雲有雨。隨著季候風逐漸緩和及高空擾動遠離，下週中至後期廣東沿岸天色好轉，但早晚仍然清涼，日夜溫差較大。

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根據九天天氣預報，明日（24日）大致多雲，初時有幾陣雨，下午部分時間天色明朗，氣溫介乎18至22度。市民外出倒數要留意天氣，帶備雨具。聖誕節（25日）風勢增強，隨後一兩日天氣顯著轉冷，26日「Boxing Day」氣溫一夜急跌10度，市區氣溫介乎11至17度。周一氣溫進一步下跌至單位數字，介乎9至11度，部分地區低至7度。隨著季候風逐漸緩和及高空擾動遠離，周二起氣溫回升，下周中後期氣溫維持在約16至20度。



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記者：黃穎津