【保護環境】6歲女生寫信籲特首保護動物棲息地　獲特首辦回信及林鄭親簽聖誕卡

英基白普理小學一名6歲女生就保護環境寫信予行政長官林鄭月娥，今日（23日）獲得特首辦公室回信。學校表示，校內一名女生Joelle受校內棲息地課程啟發，不但為於校內設立棲息地關注組而撰寫計劃書，還堅持寫信給特首林鄭月娥以提高大眾保護棲息地的意識。

信件譯文如下：

親愛的林太，

我叫Joelle，今年6歲。我就讀英基白普理小學。我的生日是11月2日。

你可以停止全球暖化嗎？請減少海上的船隻，因為這可能會導致漏油，令海洋變得骯髒。使環境清潔及回收垃圾，就可以停止全球暖化。

我現在正在學校學習有關棲息地的知識。棲息地是動物的家，對他們非常重要。我們都是地球的一份子，應該要保護棲息地。請停止殺害動物們。謝謝。

Joelle