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【保護環境】6歲女生寫信籲特首保護動物棲息地　獲特首辦回信及林鄭親簽聖誕卡

社會 21:36 2021/12/23

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

英基白普理小學一名小二女生就保護環境寫信予行政長官林鄭月娥，今日（23日）獲得特首辦公室回信。（Facebook ESF Bradbury School）

英基白普理小學一名6歲女生就保護環境寫信予行政長官林鄭月娥，今日（23日）獲得特首辦公室回信。學校表示，校內一名女生Joelle受校內棲息地課程啟發，不但為於校內設立棲息地關注組而撰寫計劃書，還堅持寫信給特首林鄭月娥以提高大眾保護棲息地的意識。

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信件譯文如下：

親愛的林太，

我叫Joelle，今年6歲。我就讀英基白普理小學。我的生日是11月2日。

你可以停止全球暖化嗎？請減少海上的船隻，因為這可能會導致漏油，令海洋變得骯髒。使環境清潔及回收垃圾，就可以停止全球暖化。

我現在正在學校學習有關棲息地的知識。棲息地是動物的家，對他們非常重要。我們都是地球的一份子，應該要保護棲息地。請停止殺害動物們。謝謝。

Joelle

學校今日在社交平台表示，Joelle終於收到特首回信。信中回覆指，特首辦公室感謝Joelle對保護環境的濃厚興趣，亦已將她的意見轉達環境局作參考。隨函亦附上一張有特首簽名的聖誕賀卡。學校指，Joelle非常高興，亦對收到回信感到自豪。


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記者：黃穎津

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