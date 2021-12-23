【張敬軒演唱會】軒公穿大露背裝惹尖叫　父母專程來港捧場令軒仔感動

▲ 張敬軒露出少少胸肌出場。（攝影：陳國峰）

張敬軒紅館跨年演唱會《The Next 20》今晚開騷，軒仔父母更一早專程來港捧場，令張敬軒大為感動。

今晚演唱會除父母捧場，藝人溫碧霞、衛詩雅、吳浩康等亦有作座上客，而劉德華、古巨基、謝霆鋒、容祖兒就送上花牌祝賀。

軒仔以《Do What You Want》開場，站在舞台中央的說「你唔係仲坐喺度嘛」全場觀眾一齊起身。

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軒仔台上感謝歌迷成就自己的20年：「終於又見面，知道大家撲飛很辛苦，感謝大家如此支持。」

軒仔開場舞衣服飾是露背，令全場尖叫，他笑說：「今晚的服飾有部份無前，有部份無後，我要趁青春留倩影，請大家影得就影。」

軒仔則感謝父母到場，因相隔一年多沒見。軒仔又感性指：「人生無幾多20年，希望可以自私一次，以自己為創作藍本，將自己真正住在香港19年的經歷放進演唱會。」

軒仔表示小時候自己很百厭又很有想像力，是足球隊的前鋒；但小時候總覺得自己是齊天大聖，入行後才發現長大後愈來愈無想像力，希望今次以想像力呈現他在19多年在香港的生活。

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唱《找對的人》時，軒仔笑說看到歌迷製作了一個「好襯紅磡」的牌給他，看到就忍不住笑。

之後台上有一個身穿衛衣背面有1981字樣的小男生出場，模仿小時候軒仔，還說有一個小朋友拎住枝竹周圍走，以為自己是齊天大聖，小時候未有看過波板糖，第一次是在親戚家中看到，卻被替他想偷糖。小朋友知道竹不可以保護他，就丟了。」

而軒仔就唱出《天才兒童1985》作點題。

記者：陳淑霖

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