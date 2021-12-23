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【捕殺野豬】漁護署中西區旭龢道再捕野豬　捕獲5頭野豬後人道處理

社會 21:47 2021/12/23

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漁護署今日（23日）於中西區旭龢道再進行捕捉野豬行動。（資料圖片）

漁護署今日（23日）於中西區旭龢道再進行捕捉野豬行動。

漁護署發言人表示，署方今晚6時開始在旭龢道進行野豬捕捉行動，由獸醫使用麻醉槍捕獲5頭野豬，並以藥物注射作人道處理，行動8時30分完成。

發言人指，為減少該地點出沒的野豬數目及保障市民安全，會繼續以捕捉野豬行動，優先處理有多頭野豬出沒、曾經發生野豬傷人或野豬可能對公眾構成危險的地點。

漁護署此前已進行4次定期野豬捕捉行動。首次行動11月17日在香港仔深灣道進行，捕獲及人道處理7頭野豬；第二次行動11月30日在北角百福道進行，捕獲及人道處理2頭野豬；第三、四次行動分別於12月6日和13日在南區南灣泳灘進行，惟兩次行動皆沒有捕獲野豬。除有關行動外，署方亦接獲7宗由警方轉介的個案，共捕捉及人道處理14頭野豬。

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記者：黃穎津

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