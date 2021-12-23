【初步確診】初確機場清潔工曾訪屯院腫瘤科門診　醫院約100名職員需檢測

▲ 初確機場清潔工曾在12月17日及20日早上陪同另一名人士到屯門醫院臨床腫瘤科專科門診診所覆診。（資料圖片）

新界西醫院聯網表示，接獲衞生署衞生防護中心通知，一名昨日（22日）接受2019冠狀病毒病檢測的64歲男子，其檢測結果呈初步陽性，懷疑涉及變異病毒株Omicron。他曾於12月13日上午到屯門湖康診所求診，並在12月17日及20日早上陪同另一名人士到屯門醫院臨床腫瘤科專科門診診所覆診，期間有佩戴口罩。

【初步確診】64歲機場清潔工初步確診疑染Omicron 負責清潔消毒初確輸入個案專用洗手間。詳情即看：【下一頁】

醫院感染控制組在得知該名訪客的檢測結果後，即時展開接觸追蹤調查，約100名職員需要接受檢測，他們在工作期間均有佩戴口罩，沒有人被列為密切接觸者。另外，院方已安排病人曾到訪的地點進行徹底清潔消毒，並會繼續密切監察員工健康情況，以及與衞生防護中心保持溝通跟進最新情況。

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記者：黃穎津