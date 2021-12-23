【變種病毒】梁子超料機場清潔工引爆疫機會低　惟如所住大廈有人中招須全幢送檢疫

▲ 梁子超料機場清潔工引爆疫機會低，惟如所住大廈有人中招須全幢送檢疫

變種新冠病毒Omicron再有走入社區危機！一名近期沒外遊、負責清潔機場禁區內初步確診輸入個案專用洗手間的6旬翁，昨日驗出初步陽性疑感染Omicron，有專家認為個案屬早發現，料致社區爆發風險低，惟一旦居住大廈驗出確診個案，就必須全幢住客送檢疫，以防Omicron在社區爆發。

衞生防護中心調查發現，患者曾逗留在該洗手間中的儲物室，並曾與初步確診個案同時身處洗手間內，建議機管局及相關外判商，清潔員只應在初步確診個案離開洗手間後，方可進行清潔及消毒工作，亦不應在非工作期間在洗手間內的貯物室逗留。

機管局回覆TOPick指，該名員工負責清潔位於橙區的其中一個洗手間，而橙區只處理來自或前往內地以外地區的航班，橙區工作的員工須使用指定的洗手間、餐廳等設施，而於橙區工作的特定群組機場員工須依政府強制檢測公告每兩天進行檢測。

機管局規定橙區工作的員工須穿著合適保護衣物。根據機管局對承辦商的指示，前線員工應避免與任何抵港乘客同時逗留在洗手間。機管局要求相關承辦商加強採取有效措施及監督，確保所有員工遵照當局有關清潔洗手間的規定。



呼吸系統科專科醫生梁子超認為，個案病毒量低及曾頻密檢測，相信屬早發現，料致社區爆發風險低，但強調不能掉以輕心，應盡快找出患者過去2日曾接觸的人作檢測，及將密切接觸者送往檢疫，如其所住大廈揪出確診個案，必須全幢住客送往檢疫，即使未有揪出確診，如該廈走廊較窄及渠管有異樣，亦須留意潛在垂直或打橫傳播；他又建議，接觸高風險抵港人士的機場及檢疫酒店員工應收緊至每日一檢，他警告：「萬一染疫並傳逾2代，便很難再作追蹤。」

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，相關員工2日一檢已算頻密，倡機場員工應盡快打第三針疫苗。

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記者：鄧凱文