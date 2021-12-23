【張敬軒演唱會】陳慧琳取笑軒仔好Dry　萬人大合唱《櫻花樹下》場面動人

▲ 軒仔邀偶像陳慧琳任嘉賓。（攝影：陳國峰）

張敬軒紅館跨年演唱會《The Next 20》今晚開騷，軒仔開場以deep v 及露背裝的服裝，惹歌迷尖叫。

中場唱《Sweet Escape》時，舞台側邊升起，軒仔再以背心裝上陣，被舞蹈員包圍。軒仔感謝編舞老師，特地請了5個不同界別的編舞老師，帶來很多不同的肢體動作。

之後他笑稱自己有很多女神，如周秀娜、七師傅，一說起師傅時就掌聲熱烈，座位上的七師傅強行脫下她旁邊的女生的口罩，令軒仔誤以為旁邊的女生是娜姐，但原來是師傅的徒弟Ashina，觀眾起哄要軒仔娶師傅，軒仔指著師傅話下世娶她。

軒仔又感恩粉絲投票支持，笑說自己是比較老的歌手，要借用姜濤的話 「用作品說話」，然後唱出叱咤打入我最喜歡歌曲五強的《俏郎君》。

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首場嘉賓邀來陳慧琳（Kelly）出場前，軒仔指很難請到她是要親自接她上台，二人合唱了《紀念日》。

Kelly指三年前曾任軒仔嘉賓，今年又請她，是否軒仔沒朋友，軒仔道：「因我鍾意你嘛。」又指小時候已聽Kelly的歌，最喜歡《誰願放手》。

Kelly取笑《紀念日》原是她跟Dry合唱，用來形容現在軒仔最好，令軒仔哭笑不得。之後軒仔坐在地上聽Kelly唱 《最愛演唱會》後，Kelly祝軒仔Good Show與Merry Christmas，軒仔說Kelly keep得很好。

▲ 以自己人生為創作。（攝影：陳國峰）

軒仔尾段時預備纜車，與山腰的觀眾近距離接觸，大合唱《櫻花樹下》。

軒仔稱今次演唱會完了很多夢想，但其實最感謝一眾忠實粉絲為他圓夢。他感恩鐵粉一直與他同行，無論他有什麼轉變也未有離開，故給觀眾最《笑忘書》，望在高潮與低谷都可以鼓勵大家。最後一句詞更改成「回憶三歲的香港」。

記者：陳淑霖

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