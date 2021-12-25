回收即棄塑膠升級再造聖誕樹　陪你過綠色聖誕

又到聖誕，到處都是閃爍的聖誕燈飾和佈置，有沒有想過原來塑膠廢料都可以變成閃令令的聖誕樹？信和集團今年與環保及藝術團體合作，於旗下物業展出由塑膠廢料升級再造嘅環保聖誕樹，同傳統聖誕樹相比，呢棵環保聖誕樹毫不遜色，而且更搶眼、更環保，絕對係聖誕節的打咭好去處！



塑膠廢料變升級再造聖誕樹



即棄塑膠是全球關注的環保議題，信和一向致力減塑，於今年提前完成於2022年前將旗下各業務的即棄塑膠製品消耗量減少50%的目標，把即棄塑膠製品消耗量從2017年水平減少了65.6%。早前，信和與環保機構A Plastic Ocean Foundation及V Cycle三方攜手合作，動員一眾同事到大埔龍尾清潔海灘，收集塑膠廢料並經處理後，升級再造成別出心裁的環保聖誕樹，並於信和總部尖沙咀中心、九龍灣的宏天廣場及尖沙咀的皇家太平洋酒店展出。而位於尖沙咀中心的升級再造聖誕樹，由500個膠樽及塑膠碎片和350片光碟製成，聖誕樹被拆除後，膠樽更會被送到V Cycle進行回收處理，再次成為可用原材料。

▲ 位於尖沙咀中心的升級再造環保聖誕樹由500個膠樽及塑膠碎片和350片光碟製成。

信和亦鼓勵同事運用創意，善用回收物料再造。繼去年首次舉辦「升級再造聖誕樹活動」，信和今年再次鼓勵同事收集各類回收物料及廢物，如廢紙、膠樽、燈泡、光碟、飲品瓶蓋等，運用創意將它們轉化成獨一無二的升級再造環保聖誕樹或聖誕裝飾，為家居或工作環境加多一點聖誕氣氛。是次活動反應熱烈，600多名位於香港、新加坡及悉尼的同事及其親友參加了這項環保活動，共製作超過200件聖誕裝飾，其中逾100棵升級再造而成的聖誕樹已於集團旗下的酒店、會所、寫字樓、商廈及住宅物業展出。



信和集團集團聯席董事黃永龍先生表示：「信和集團一直視可持續發展為業務中不可或缺的一環，我們很高興今年趁著聖誕佳節與不同團體合作， 於信和旗下物業展出升級再造的聖誕樹，同時各類舉辦工作坊，讓巿民及大眾親身參與及體驗回收及升級再造的可持續發展概念。我們期望藉着這些活動，能提升同事以至大眾對都市廢物問題的關注，宣揚可持續發展的重要性，長遠帶動社區實現循環經濟。」



舉辦工作坊 推廣升級再造概念



為了進一步推廣廢物管理及升級再造的可持續發展概念，信和邀請本地慈善團體香港童樂行的兒童，到宏天空中農莊參與工作坊，讓小朋友親手以回收塑膠廢料，升級再造成色彩繽紛的聖誕裝飾，並協助布置宏天廣場的環保聖誕樹。當天有份參與工作坊的兒童表示，未想過廢棄物料也能升級再造作其他用途，今次活動希望能激發他們的創意，日後將此概念應用在日常生活上，減少製造廢物。

▲ 信和與本地慈善團體香港童樂行合作，安排兒童於宏天空中農莊參加工作坊，親手以回收塑膠廢料，升級再造成色彩繽紛的聖誕裝飾。

此外，信和旗下會員計劃Sino Club亦於宏天廣場地下及空中農莊舉行了「樂在UPCYCLE體驗日」，向會員推廣升級再造的概念。超過250名會員及其親友體驗各種升級再造工作坊及示範、農莊導賞團、環保手工啤酒、互動遊戲等，包括利用新鮮的咖啡渣製作出不同形狀的手工肥皂，或將破舊的牛仔褲改造成型格實用的記事簿，完成後更可將種子紙、小盆栽、布袋等禮品帶回家，與親友分享一份充滿意義的綠色聖誕禮物。

▲ Sino Club舉辦「樂在UPCYCLE體驗日」，超過250名參加者透過各類工作坊體驗環保升級的樂趣。

(特約)