【校內移除】中大民主女神像被移走　嶺大六四浮雕亦遭拆除

▲ 中文大學移走在校園內的民主女神像。（中大學生報）

今晨（24日）中文大學移走在校園內的民主女神像；嶺南大學亦拆除校內的六四浮雕。中大學生報指，民主女神像現場只遺下「小心地滑」警示牌，有人遺下一本最新一期的中大學生報，在封面寫着「這不是中大」。現在有多名保安及清潔工人在場善後，有清潔工在原本放置民主女神像的位置洗刷地面。

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昨日港大將「國殤之柱」移離校園，校方：從未批准放置。（詳情即看【下一頁】）

中大發表聲明，早上從大學站廣場移走一個未經許可擺放的雕像，重申大學從未准許該雕像於校園展示，亦沒有任何組織為該雕像的維修及管理承擔責任。曾參與安排雕像於校園展示的兩個組織「香港市民支援愛國民主運動聯合會」及中大學生會現已解散或無實際運作，大學作為校園管理者，經內部評估後決定移走該雕像。

嶺南大學亦拆除校內的六四浮雕，嶺大學生會編委會指，大學保安部及工程部人員已經將六四浮雕移除，並其拆件移至劉李婉嫻樓儲物室。現時雕像原址仍繼續圍封，只遺下一地碎片。

嶺大發言人表示，大學最近重新檢視和評估校園內可能構成法律或安全風險的物品，為保障大學社群的整體利益，相關物品已被清除，或移除並妥為儲存。

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責任編輯：李榮忠