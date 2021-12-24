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【封區檢測】屯門兆禧苑安禧閣約1210居民接受檢測　沒有發現確診個案

社會 09:37 2021/12/24

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屯門兆禧苑安禧閣約1210居民接受檢測，沒有發現確診個案。（黃傑偉攝）

本港昨日（23日）有初確患者涉變異病毒株，其居住的屯門兆禧苑安禧閣（A座）7時半起圍封強檢需封區檢測，約1,210名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。（詳情即看【下一頁】

今日（24日）上午約6時15分起，屯門兆禧苑安禧閣（A座）內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。截至今日凌晨1時30分，約1,210名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約560戶，當中約55戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

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責任編輯：李榮忠

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