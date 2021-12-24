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【公屋規劃】皇后山邨「屏而不封」　建築師盼不出市中心仍有安樂窩

社會 09:00 2021/12/24

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皇后山邨以中央商場作為心臟，架空橋連接各座，滿足居民購物需求亦方便出入。（陳靜儀攝）

北區公屋皇后山邨本周入伙，房屋署承認因應房屋需求殷切，令皇后山項目要起得密集以提供大量單位，須透過設計善用後移和空心設計，做到通風「屏而不封」。負責項目的房屋署總建築師哈文慧指，皇后山邨有7座近9,000個單位，規劃上要做到宜居，通風是重點，站於其中亦不覺侷促；又以中央商場及運輸總站作為心臟，架空橋連接各座，滿足居民購物需求亦方便出入。

皇后山邨本周有三座開始交匙入伙，負責項目的房屋署總建築師哈文慧介紹時指，為滿足房屋需求，皇后山發展項目需盡量多建單位，在13.65公頃的土地中，就建了13座公屋及居屋，共1.2萬個單位，建築物之間可謂十分緊湊。

密集的樓宇容易形成「屏風效應」，哈文慧指房屋署特別花費大量時間設計及計算屋苑內的通風，例如將樓宇後移、在大廈1樓下加建通透的框架等，確保屋苑「屏而不封」，附合可持續建築設計指引。她舉例指，站於屋苑商場平台，不但不會感到侷促，更可感到鮮風流通，原因在於商場採用半開放式設計，與周遭樓宇形成通風走廊。

哈文慧續指，皇后山邨大幅的土地可提供大量單位，但同時位置偏遠亦令生活成本上升，所以邨中商場對住戶而言尤其重要，哈文慧說︰「屋邨規劃就如人體，商場承載居民日常所需，就如心臟。如以平面圖俯視屋苑規劃，不難發現皇后山商場和公共交通交處位處7座公屋的中心。」皇后山商場有48個舖位和1個街市，現時近9成的舖位經已租出，但街市檔位仍未完成招租。

「如商場是心臟，架空橋則是主動脈，運送居民來往各座。」哈文慧介紹指，架空橋不只是通道，其附設的隔音屏障亦能阻隔馬路和交通交處的噪音，令馬路兩旁的土地亦可建樓，地盡其用。

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記者：陳梓蔚

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