【全民造星IV】Dee哥以千字文為Ariel打氣　曾家瑩因壓力致緊張而嘔吐

《全民造星IV》總決賽將於聖誕夜（12月25日）舉行，三甲人馬將直入女團，而網上平台上有不少網民「自發」投票，從20強中選心中所愛。

至於有份於25強比賽階段擔任小組導師的ERROR成員何啟華（Dee哥）於昨日（12月23日）發千字文為他曾指導的曾家瑩（Ariel）打氣，大讚對方肯學肯練、但就只欠缺信心。

Ariel默默練基礎技巧

Dee哥提起25強分組賽時與組員的交流，由於他被節目人員提起他懂得跳Popping，Ariel就問Dee哥：「吓？乜你識跳Popping㗎咩？」Ariel就指自己是觀看影片自學，已跳了兩年。

Dee哥抽了數分鐘教了基礎Popping技巧，直至晚上討論表演期間時，發現Ariel於鏡前練習他教的Popping，Dee哥感動稱：「心諗如果有多啲時間的話就可以教你多啲Popping。」

另外，Dee哥又感受到Arirel真心喜愛Popping，他寫道：「觀察到條SLM（即是Ariel）一有空間就會無啦啦對鏡練Popping，個陣時我更肯定，佢係100%發自內心地喜歡Popping，因為你由衷喜歡一樣嘢時，行動係最誠實，冇得呃。」

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Dee哥稱讚Ariel

Ariel於25強時與Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、馬欣（馬彩欣）、Kinki（盧芷韻）同一組，馬欣、Kinki被淘汰。

身為導師的Dee哥就認為Ariel好學、用心練習、對自己有要求，又寫道：「佢對討論表演狀態時，佢嘅觸角同理解，我覺得已經超越咗同齡應有嘅水平，要短時間內進步嘅能力係絕對有」。

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Ariel因壓力而嘔

Dee哥「爆料」指，Ariel排練總決賽表演期間因為突如其來的壓力、緊張而在廁所嘔吐：「佢唔會明我咁樣爆佢出嚟，其實係因為我覺得佢呢個行為好有型，作為造星過來人，呢份壓力壓落一個16歲嘅SLM身上佢能夠用嘔去抒發出嚟，已經係最理想嘅方法」。

Dee哥提到解決「信心」問題，指最實際的解決方法是反覆做同一個表演，指自己處理的都盡全力了！

最新影片推介：《全民造星IV》Ash專訪

呼籲羊群雯雯「送暖」

Dee哥希望自己的粉絲可到Ariel的Instagram「留個like或打氣嘅留言」，助她輕輕沖散比賽時看負面留言而遺下的「輻射」。

他最後標明帖文不是拉票活動，指投票是每一個人的自由，也向Ariel說：「阿囡，只要你相信自己就會發光 係真㗎，因為我見過 Good show 25」。

帖文一出，Ariel的Instagram帖文內都出現了新的打氣留言，如：「唔好理咁多，努力做好表演 自然有人欣賞有人支持」、「加油啊 好好享受舞台」、「油呀！SLM！一路見到你有進步架」、「你咁細個，潛力真係好大，決賽好好享受舞台，唔使咁大壓力架」。

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Ariel愈戰愈勇

Ariel於IG限時動態轉發Dee哥的帖文，寫道：「多謝老竇 多謝各位嘅支持 我會努力㗎喇」。

16歲的Ariel於60強賽事以跳舞與自彈自唱原創歌的何佩（何佩婷）對決。導師許廷鏗在後台時表示無論Ariel還是何佩跌入復活區，也會撈她出來。

再經歷過60強、30強，直至25強就與Day、So Ching、馬欣、Kinki同屬Dee哥任導師的組別，她們的演出項目是包含唱歌、跳舞及rap元素的《黑天鵝》。成員起初向導師Dee說出這個演出項目時，Dee聞言覺得很棘手，更一度戲言自己不做導師。他從旁協助又稱希望組員做一個對得住自己的表演，不需要跟其他人比較。