【虐兒事件】 香港保護兒童會證實職員曾體罰幼兒已報警　消息指受害兒童有7名

▲ 香港保護兒童會證實職員曾體罰數名幼兒。

香港保護兒童會證實，有職員涉上周五（17日）虐待多名2至3歲幼兒，院方已即時通報社會福利署保護家庭及兒童服務課，並將案件交由警方處理，會方正全面配合警方調查。會方指出，涉事職員已經即時解僱，相關職員亦被暫停職務。會方已安排護士、心理學家檢查幼兒身體狀況。據了解，案中有七名兒童懷疑受襲。

保護兒童會今日仍運作

TOPick記者今日前往涉事院所，有家屬透露會方曾交代事件，確認涉嫌虐兒的職員在2至3樓童樂居工作。香港保護兒童會位於太子的辦公大樓外，遊樂場今日已不見兒童玩耍，但大樓內仍有幼兒活動聲音。有幼兒家屬從大樓接走幼兒，相信該會今日仍提供托管服務。

有不願透露姓名的幼兒家屬指，事發後該會有向家屬交代事件，透露涉嫌虐兒的職員在2至3樓童樂居工作，不過她的幼兒非案中受害人。

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劉女士拒用託管服務 寧辭職自己照顧：見到職員好粗魯

劉女士育有兩子，過去因為工作忙碌而使用該會的託管服務。不過她經常見到負責託管服務的職員動作粗魯，「好大力咁幫小朋友抹鼻涕，做嘢好大脾氣。」這些狀況都令她非常擔心，最終她決定辭職，專心照顧兩名小朋友。

香港保護兒童會表示，會方一向十分重視兒童的福祉及安全，絕不容許職員對兒童作出任何傷害或不當之行為。日常童樂居有定時巡房的機制，而每年均舉行有關職員操守的培訓。會方對是次事件感到十分遺憾及痛心，已成立專責小組，徹底調查事件，嚴正處理及進行內部檢討，以完善監督機制；並再次提醒所有轄下服務單位，如遇上違規或不尋常事件，必須即時向管理層匯報，以免同類事件再次發生。由於上述事件已交由警方處理，為免妨礙警方調查，香港保護兒童會不便就案情作出任何回應。

根據香港保護兒童會網頁，該會於1926年成立，是全港歷史最悠久的非牟利兒童慈善機構之一，現時轄下共有27個服務單位，為初生至16歲兒童及其家庭提供服務，每天服務約3,000名兒童及其家人。而旗下童樂居為全港最大的一所嬰幼兒院舍，由註冊幼兒工作員、護士及社工，為104名嬰幼兒提供24小時住宿照顧服務。個案來自未能提供適當照顧之家庭，由個案社工提出申請及經社會福利署轉介。童樂居亦是全港唯一提供24小時嬰幼兒暫託住宿服務的院舍，為遇上緊急事故家庭之初生至兩歲嬰幼兒提供全面照顧。

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記者：李榮忠、陳麗娜