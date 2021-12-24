【強制檢測】23個指明地方納強檢　包括屯門多間食肆及診所

▲ 23個指明地方納強檢。（資料圖片）

政府今日（24日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處或逗留於23個指明地方的人士接受新冠狀病毒病核酸檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測。

A. 涉及變異病毒株的初步確診個案曾到訪的地方

1. 任何在12月17日上午8時至上午10時、12月20日上午8時至上午10時 或12月21日上午8時至上午10時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於12月25日或之前接受檢測。受檢人 士若在12月21日至12月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制 檢測公告的規定。

新界屯門屯門鄉事會路2A 號愛定商場 S 區1樓 S-126至 S-127號鋪香港達人

2. 任何在12月20日下午3時至下午5時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪 客），須於12月25日或之前接受檢測。受檢人士若在12月21 日至12月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍油麻地砵蘭 街46-48號地下皇牌冰廳

3. 任何在12月16日上午10時至中午12時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客），須於12月25日或之前接受檢測。受檢人士若在12月21日至12月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測 公告的規定。

新界屯門湖翠 路2號美樂花園商場地下76號鋪香港味道

4. 任何在12月14日下午7時至下午9時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪 客），須於2021年12月25日或之前接受檢測。受檢人士若在12月21日至12月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新界荃灣沙咀道 294號地下莎樂美餐廳

5. 任何在12月3日下午2時至下午4時或12月14日下午2時至下午4時期間曾身處以下的人士（包括但不限於 全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年12月25日或之前接受檢測。 受檢人士若在12月21日至12月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵 從強制檢測公告的規定。

九龍油麻地新填地街188號地下永星冰室

6. 任何在12月7日上午10時至下午1時或12月14日上午10時至下午1時期 間曾身處以下的 人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月25 日或之前接受檢測。受檢人士若在12月21日至12月23日期間已進行 檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新界屯門湖翠路2號美樂花園商場地下43及57號鋪經典冰室

7. 任何在12月13日上午8時至下午1時期間曾逗留於以下的人士（包括但不限於 全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月25日或之前接受檢測。受檢人士若在12月21日至12月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵 從強制檢測公告的規定。

新界屯門湖康 街2號一樓醫院管理局屯門湖康診所普通科門診診所

8. 任何在12月2日上午9時至上午11時或12月10日上午9時至上午11時期 間曾身處以下的人士（包括 但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月25日或之前接 受檢測。受檢人士若在12月21日至12月23日期間已進行檢測，會獲 視為已遵從強制檢測公告的規定。

新界屯門湖翠路168-236號海趣坊65號鋪大快活

9. 任何在12月3日下午8時至下午11時59分期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於2021年12月25日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月21日至12月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

新界屯門湖 翠路168-236號海趣坊40-44號鋪稻香

10. 任何在12月5日上午10時至中午12時、12月9日上午10時至中午12時、 12月11日上午10時至中午12時、12月15日上午10時至中午12時或12月18日 上午10時至中午12時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須 於12月25日或之前接受檢測。受檢人士若在12月21日至12月 23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新界屯門湖翠路2號美樂花園68號地鋪 滋味餐廳小廚

11. 任何在12月6日上午9時至中午12時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客），須於12月25日或之前接受檢測。受檢人士若 在12月21日至12月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測 公告的規定。

新界屯門湖翠路2 號美樂花園商場地下67號鋪金水稻餐廳

12. 任何在12月8日上午11時至下午1時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客），須於12月25日或之前接受檢測。受檢人士若在12月21日至12月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的 規定。

新界屯門三聖街6 號三聖商場2樓2B 鋪青山灣漁港

13. 任何在12月9日下午8時至下午11時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月25日或之前接受檢測。受檢人士若在12月21日至12月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

新界屯門屯門市 廣場一期3樓3206鋪元氣壽司高速線

14. 任何在12月9日下午2時至下午3時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪 客），須於12月25日或之前接受檢測。受檢人士若在12月21 日至12月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍油麻地窩打老 道13號地鋪三洋美食

15. 任何在12月22日下午1時至下午2時期間曾身處以下（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月25日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月21日至12月23 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新界大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區（南）機場社區檢測 中心臨時延伸部分

16. 任何在12月1日至12月23日期間曾身處以下超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客），須於12月25日或之前接受檢測。受檢人士若 在12月21日至12月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測 公告的規定。

新界大嶼山赤鱲角暢達路 1號香港國際機場中場客運廊

17. 任何在12月1日至12月23日任何一日的中午12時至下午2時期間曾身 處以下的 人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年12月25 日或之前接受檢測。受檢人士若在12月21日至12月23日期間已進行 檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新界大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓3T105室

18. 任何在12月17日上午8時至上午10時或12月20日上午8時至下午1時期 間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於12月25日或之前接受檢測。受檢人士若在12月21日至12 月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新界屯門青松觀路23號屯門醫院放射治療大樓地下低層屯門醫院臨床腫瘤科

19. 任何在12月1日至12月22日任何一日的上午11時至下午1時期間曾乘搭任何以下 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於12月 25日或之前接受檢測。受檢人士若在12月21日至12月23日期間已進 行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

由屯門市中心開出往機場（地面運輸中心）路線號碼E33的龍運巴士

20. 任何在12月1日至12月22日任何一日的下午11時至下午11時59分或12 月2日至12月23日任何一日的凌晨0時至上午1時期間曾乘搭以下的人士（包括但不 限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於12月25日或之前接受檢 測。受檢人士若在12月21日至12月23日期間已進行檢測，會獲視為 已遵從強制檢測公告的規定。

任何由機場（地 面運輸中心）開出往屯門市中心路線號碼E33的龍運巴士

21. 任何在12月20日下午1時至下午3時期間曾乘搭任何以下的人士（包括但不限於全 職、兼職和替假員工及乘客），須於12月25日或之前接受檢測。受 檢人士若在12月21日至12月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從 強制檢測公告的規定。

由東涌站開出往 機場（客運大樓）（循環線）路線號碼 S56的城巴

22. 任何在12月20日下午2時至下午4時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於年12月25日或之前接受檢測。受檢人士若在12月21日至12月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍油麻地油麻 地果欄

23. 任何在12月20日上午10時至下午1時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和 替假員工及訪客），須於12月25日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月21日至12月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

新界屯門青松觀 路23號屯門醫院主座大樓地下藥劑部

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責任編輯：余思嵐