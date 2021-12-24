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【好人好事】姜濤粉絲聖誕捐款做慈善　支援SEN兒童融入社會

社會 10:32 2021/12/24

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

一眾姜糖暖心行善，送SEN兒童窩心聖誕禮物。（SENS 孩子及家長成長生命計劃）

於2018年參加《全民造星》奪冠出道的姜濤，出道兩年多的姜濤粉絲人數愈來愈多，而姜糖更是遍佈各地，而臨近聖誕節，一眾姜糖數萬元，支援SEN兒童，讓SEN兒童（Special Educational Needs特殊教育需要兒童）可以免費參與「SENS孩子及家長成長生命計劃」。

SENS 孩子及家長成長生命計劃今日（24日）在社交媒體表示，一眾善心的姜糖，在今年聖誕節分享愛心，透過慈善應援，捐款數萬元，支援SEN兒童，讓SEN兒童可以免費參與「SENS孩子及家長成長生命計劃」舉辦的訓練活動，送給SEN兒童一份聖誕禮物。

「SENS孩子及家長成長生命計劃」是由一群SEN孩子的家長成立之社企，並由一群支援SEN家庭的專業導師、治療師、醫護界人士協助下推動。計劃相信，SEN孩子與其他孩子一樣，需要父母的支持才能綻放生命獨有的色彩，計劃支持家長與孩子一起互相學習，一起成長。計劃的目標是會透過全方位服務，支援SEN孩子就職及融入社會。

計劃首階段會透過及早識別評估、訓練，為7-17歲的SENS孩子系統性及針對性地開發潛能，在課餘時間培養職前技能及相關興趣。

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責任編輯：李榮忠

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