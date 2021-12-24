【第三針疫苗】劉宇隆倡已打兩針疫苗者如沒有逼切性　相隔半年後才接種第三針

▲ 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨建議，18歲以上人士不論已打2劑復必泰或科興，應視乎情況4周至6個月接種第3劑；同時亦建議12至17歲青少年及曾染疫者，分別接種首劑12周及半年後接種次劑（即看：【下一頁】）。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，本港已「清零」，本地感染機會很低，建議沒有迫切需要的市民，在接種第二針後6個月才接種第三針。

兩個科學委員會昨開會後建議，不論已打2劑復必泰或科興的成年人，均應接種次劑後至少6個月打第3劑，而免疫力弱者可於次劑後隔4周接種、需到海外升學公幹者亦可隔至少3個月。委員會亦指，數據顯示孕婦及哺乳婦女接種核酸疫苗安全，故亦建議接種第3劑。

劉宇隆今早（24日）接受電台訪問時指，由於本港已「清零」，本地感染機會很低，因此無迫切需要的市民，可以在接種第二針後6個月才接種第三針，相信免疫反應會較好，亦可降低接種後患心肌炎的風險；惟因Omicron變種病毒在歐美等地肆虐，感染率亦相對較高，若市民需要到當地公幹或留學，已接種第二針後3個月就可以打第三針。他強調打針非防止感染，而是可以避免在染疫後出現重症。

另外，對於專家建議已打兩針科興或復必泰的成人，第3劑都應接種復必泰。他表示，專家主要考慮中和抗體數量，但認為如要增加覆蓋率，就要給予市民可以選擇接種科興疫苗。他又說，暫時未需要考慮接種第四針，如要疫情結束，需要各國人士都有一定的接種率，若再打第四針或會導致其他國家沒有疫苗接種。

病人政策連線主席林志釉於同一節目中表示，若有長者及長期病患者對接種疫苗仍有疑慮，建議在接種第三針前諮詢醫生意見。他又指，有長期病患者反映，擔心私人機構會跟隨政府的「疫苗氣泡」安排，要求員工必須接種打針才可進入大廈工作。

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責任編輯：郭詩詩