【地獄租客】住18年退租變垃圾屋　腐爛食物發惡臭廁紙排洩物滿地

▲ 業主驚見物業變成垃圾屋。

放租最怕遇上毫無衛生意識的無品租客，英國一名屋主把一間2層3房的住宅租給同一名女性長達18年，直至近日約滿收樓，屋主驚覺整間房子都堆滿垃圾，地板幾乎沒有空間可走，牆身發霉變黑，還有蜘蛛網，廁所排洩物四溢，令人相當嘔心，單計清潔費已高達1.5萬英鎊（約15.5萬港元）。

54歲的屋主Danny Hernon18年前把大曼徹斯特地區奧爾德姆（Oldham）的2層3房單幢式住宅，租給一名女性。直至今年底租約期滿，女租客稱已搬離住所，但他遲遲未收到鑰匙，令他感到有可疑。

猶如「大屠殺」戰場

Danny於是近日與友人到住宅檢查，未入門已見到門口堆滿大量雜物和垃圾，沒想到一進去就有濃烈的臭味更刺鼻，整間屋都堆滿垃圾。Danny形容，無論是客廳、廚房、每間都好像經歷過「大屠殺」的現場。

部分垃圾有用垃圾袋裝住，但更多是直接堆在地上，有很多飲過的飲品樽、食物包裝、腐爛的食物等，貓砂、狗糧等東西也黏在一起，氣味令人難頂。廚房洗衣機和雪櫃都已殘舊得沒法再用，天花更有厚厚的蜘蛛網，牆身亦發霉。

當我走過廚房，你可以聽到腳下有東西裂開的聲音，那是瓶子和塑膠垃圾。

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廁所堆滿廁紙排洩物

來到2樓的3間睡房，同樣是垃圾滿地，而骯髒的床褥也被堆在上面，尤如置身垃圾山，牆身全部有損毀。不過，情況最惡劣的是廁所，馬桶被堵住不能用，成堆用過的廁紙幾乎覆蓋浴室地板，甚至有排洩物噴得到處都是，蔓延至浴缸和牆壁。

我不知道人類怎樣能這樣生活，一定是持續很多年才會變成這個樣子。

原本Danny和另一名業主正在出售該物業，而且在未知這名「來自地獄的租客」造成的惡劣情況前，已經同意了價格。現在他們不得不暫停出售，找專業人士清除所有垃圾和大裝修，包括把馬桶、浴缸丟掉、更換地板、牆壁和門等，估計需要支付1.5萬英鎊（約15.5萬港元）費用。

他告知女租客，希望對方能支付部分損失，惟女租容卻表示，只願意把500英鎊（約5000港元）按金當成清潔費，令Danny十分生氣，決定把她告上法庭。他知道對方沒有很多錢，但他希望對方知道，不應該把這樣的屋留給業主。

近日Danny和友人花了5天時間，把房子裡的垃圾剷出，並填滿了5個大型垃圾桶。他們希望趕及在聖誕節前把房子清理好，以便在新一年翻新出售。

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責任編輯：王明芳