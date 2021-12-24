【聖誕節】服藥期不建議喝酒　藥劑師：加劇藥物副作用影響病情

▲ 香港執業藥劑師協會表示，長期有服藥的市民期間喝酒，兩者會產生嚴重副作用，對身體造成傷害。（資料圖片）

聖誕節來臨，與家人或朋友聚會中不免喝點酒。香港執業藥劑師協會今日（24日）表示，長期有服藥的市民期間喝酒，兩者會產生嚴重副作用，對身體造成傷害，而且女性新陳代謝較男性慢，所以相沖較大，帶來高風險；很多人依靠解酒藥加快酒精代謝，減少酒精積聚在體內，但藥內有中藥、維他命等，仍未有大研究可以證明，其效力未必顯著，別太依靠解酒藥，呼籲市民聖誕節期間不要亂飲酒。

協會又稱，在研究26000成人的處方藥物中，有7成人的藥物與酒有相沖；數據亦顯示在1300種藥物中，有45%藥物與酒相沖，包括高血壓、止痛藥、抗抑鬱藥、抗生素及鎮靜劑等，若混酒會影響人的中央神經系統，而副作用會加劇昏睡、心臟負荷、嘔吐及呼吸減慢等，嚴重會入院，甚至死亡。例如抗生素、傷風感冒等藥物混酒，都會影響病情，記憶力或受損。

協會提醒各年齡層服藥期間喝酒的影響，有研究指7成以上長者服用的藥物對酒有相沖，因為年老關係，其身體的新陳代謝會慢，所以有風險；青少年同年輕人或會喝含有酒精飲品，會影響發育及腦部發展。

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記者：余思嵐