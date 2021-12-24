【22世紀殺人網絡】奇洛李維斯迷上功夫的起源　袁和平解構《The Matrix》經典場面

▲ 袁和平憶《廿二世紀殺人網絡》的拍攝點滴。

奇洛李維斯（Keanu Reeves）經典作《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix），今年再有延續篇《22世紀殺人網絡：復活紀元》（The Matrix：Resurrections）雖然距首集已有逾20年，但電影開創的動作結合視效場面，卻從此革新了科幻片面貌，影響深遠。

當年為《廿二世紀殺人網絡》擔任武術指導的袁和平（八爺），為TOPick再次解構三集經典動作場面。

袁和平在進軍荷里活前，早是香港首屈一指的武指及導演，一手發掘了甄子丹，而為李連杰《黃飛鴻》的動作設計亦拿下了香港電影金像獎，其執導的《少年黃飛鴻之鐵馬騮》更令不少海外觀眾著迷，也因此為八爺打開了荷里活之門。

▲ 袁和平除《廿二世紀殺人網絡》，之後為《臥虎藏龍》、《功夫》的動作設計亦屬經典。（黃建輝攝）

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奇洛周末日仍堅持訓練

不過，袁和平回憶當日收到《廿二世紀殺人網絡》的導演邀請時，曾經不作考慮。「因我當時在內地拍戲，又不識英文，根本無心裝載，推了三次，後來大家說既然對方出錢出機票，何不去試試，而且他們說想用電腦特技結合中國功夫，那又幾新鮮，我才有興趣去玩。」

袁和平當時帶了十個武師過去，跟一般港片拍攝的武師規模相若，而到達後就要為演員安排武術特訓。「跟拍港片不同，平時多數在現場邊拍邊度，演員即時去學；但西方的不同，要做到很充足準備，當時幾位主要演員都完全不識打，要分開三組重頭訓練，一組教奇洛李維斯，一組教女主角，一組教黑人演員和反派，足足訓練了四個月。」

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奇洛李維斯在戲中要應付大量動作，袁和平讚對方非常勤力。「初初受訓時他遇上撞車意外，戴著頸箍來，但他好肯捱苦，本來他的筋好硬，要用力拉鬆，但毫不怕痛。而西方人通常周六日放假，但他因想做到最好，寧放棄不休息都堅持訓練，反而我問可否放假！可見奇洛是非常專業演員。」

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《廿二世紀》把港式動作跟西方特技完美融合，在拍攝動作上，也為荷里活定下了新的指標。「譬如拉威也，本來是西方先用，港片去學習後再改良，如我們拉威也是採人手，外國就用機器，相對我們就更靈活，也更安全，在《廿二世紀》便全用人手拉威也，反而有場他們用機器去拉，結果真的有演員受傷！」奇洛李維斯拍完《廿二世紀》後迷上了功夫和動作片，袁和平功勞不少。

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解構經典場面

浸會大學電影學院講師兼導演蕭惠雄，早前曾邀袁和平出席講座分享拍攝經驗，視八爺為偶像的蕭惠雄，對《廿二世紀》的動作設計印象深刻。「那些子彈動作、360度特技早太多人講過，另外，我最記得當中月台上的打鬥戲，是十分經典，又用了很多綠布景，結合功夫動作，很耳目一新。」

▲ 《廿二世紀殺人網絡》

這幕是奇洛李維斯跟電腦人的對打，有不少長鏡頭及對招，考驗演員真正身手。八爺稱：「我們度好了動作，演員就用了很長時間排練，記得單是這場戲已拍了兩星期，因為要好小心，一定要演員安全，而他們亦好專業，無論拍多少遍都沒有怨言。」

奇洛一打一百

至《廿二世紀殺人網絡2：決戰未來》（The Matrix Reload），因合作愉快，八爺跟導演再度推陣出新。「當中動作全部交給我先設計，他們再想如何用視效配合。奇洛一個打100個那場最頭痛，因要計算好準確，不能出現空位，我也要求嚴格，這場戲足拍了一個月。」八爺爆畫面上的地面，原來是用軟膠特製，令演員跌在地不會痛，但看起來又很真實。

▲ 《廿二世紀殺人網絡2：決戰未來》奇洛一打一百場面。

另外，奇洛有場在大宅客廳使用不同兵器對敵，也是令人難忘。「我對奇洛的設計沒有規限，因角色的功夫是程式設計，所以可集百家大成，不用分門分派。」

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▲ 《廿二世紀殺人網絡2：決戰未來》

黑夜雨中混戰

最後一集《廿二世紀殺人網絡3：驚變世紀》（The Matrix Revolutions），壓軸一場雨中大決戰更是經典。八爺憶述：「因雨水好難用特技做，只能用真水，不過荷里活好先進，洒在地上的雨水，機器可不斷再用。」

他記得這場戲度了好久，足拍了幾個月，做了不少實驗。「導演想有種飛機衝落地面的失重感，要在幾秒間衝上衝落，但拉威也不易把握，我們試了很久，但都拍不出預期效果。」

▲ 《廿二世紀殺人網絡3:驚變世紀》雨中打鬥。

後來王家衛《一代宗師》序幕也有場黑衣雨中打鬥，八爺指意念或相同，但動作處理有別。「最難忘《一》依然是土法拍攝，用真水淋，加上是寒冬，所有人都凍到不行。」

記者：陳家昌

場地：帝逸酒店 ALVA HOTEL BY ROYAL