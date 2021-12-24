【全民造星IV】冠軍成Marf+Day之爭　So Ching+芯駖+Candy競逐三甲有望入女團【多圖】

▲ ViuTV節目《全民造星IV》大受歡迎。

ViuTV節目《全民造星IV》決賽將於聖誕節（12月25日）舉行，20強參賽者正努力為最後一戰作準備，競逐直入女團的三甲位置。

《造星IV》連月來為不少觀眾茶餘飯後的討論話題，入圍《全民造星IV》20強的參賽者為蘇雅琳（Ivy So）、邱彥筒（Marf）、穎蕎（Ziva）、林暐翹（暐翹）、曾家瑩（Ariel）、陳泳伽（WINKA）、姜咏鑫（Ada仔）、王家晴（Candy）、黃斯琪（CK）、沈貞巧（Gao）、李芯駖（芯駖）、區廷筠（Tengie）、楊安妮（Win Win）、何榛綦（榛綦）、蘇芷晴（So Ching）、陳昭煊（超酸）、趙展彤（VAL）、 葛綽瑤（Yoyo）、許軼（Day）及許寶恆（Alice）。

究竟未來女團成員，會是當中哪一位？大家心水人選又是誰呢？

【全民造星IV】戴穎見證參賽者成長感夢幻 阿Wing透露心目中女團人數

邱彥筒（Marf）

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

3號參賽者Marf現年19歲，畢業於香港兆基創意書院的她因熱愛小動物而擔任過獸醫護士，同時兼職當模特兒及舞蹈員。

中學時期的Marf曾跟男子組合Mirror的排舞師方家諾（Rock Sir）學習舞蹈，並在對方鼓勵下決定參加《造星IV》比賽。

王家晴（Candy）

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

28號參賽者Candy剛剛踏進19歲，擁有甜美外表的她是一名籃球健將，充滿運動細胞之餘也練出一身馬甲線身材。

Candy於日前出席20強記者會時獲大量粉絲到場支持，更全場大合唱送上生日歌予她，可見其人氣甚高。

李芯駖（芯駖）

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

40號參賽者李芯駖為一名職業舞者，她先後為過多名著名歌手的演唱會伴舞，擁有不少舞台經驗。

35歲的她活力十足，憑着對舞蹈的認真與執着而將興趣變成職業，亦提拔及鼓勵學生在舞蹈界發揮所長。

蘇芷晴（So Ching）

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

25歲的So Ching為74號參賽者，本為一位專業舞者的她憑乾淨俐落的動作配上甜美自信的笑容，成功吸引觀眾注意。

So Ching早已名花有主，其男友為首屆《全民造星》參賽者阿Mo（李啟言），他更親自為女友的長櫈舞編舞。此外，二人近數年都有為MIRROR成員伴舞，So Ching曾當過姜濤的《Master Class》舞蹈員。

許軼（Day）

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

91號參賽者Day現年19歲，她自高中起開始跳舞並加入Kpop Cover舞團BRIGHTEN成為組合成員，曾打入由駐香港韓國文化院、韓國駐香港總領事館及韓國觀光公社舉辦的「2021香港區K-POP舞蹈比賽—CHOOM」總決賽。

熱愛跳唱的Day於16歲時曾到韓國成為半年練習生，可惜受疫情影響而被逼中斷練習生生涯。

最新影片推介：《全民造星IV》Ash專訪