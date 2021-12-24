【新冠疫苗】崔俊明倡再降低接種疫苗年齡限制　建立免疫屏障

▲ 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

兩個科學委員會建議，不論已打2劑復必泰或科興的成年人，均應接種次劑後至少6個月打第3劑，而免疫力弱者可於次劑後隔4周接種、需到海外升學公幹者亦可隔至少3個月。委員會亦指，數據顯示孕婦及哺乳婦女接種核酸疫苗安全，故亦建議接種第3劑。詳情即看：【下一頁】

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（24日）接受電台節目時表示，專家的意見是基於海外的研究發現，接種疫苗半年後的抗體水平會下降，加上Omicron的出現，故建議接種第三針。

對於專家建議已打兩針科興或復必泰的成人，第3劑都應接種復必泰。崔俊明引述智利一項研究，指接種兩針科興後再加一針復必泰，發現抗體水平上升及症狀減少等，因此專家建議如接種兩針科興，第三針接種復必泰。他又說，外國不少地方都會有「溝針」的情況，多數是復必泰與阿斯利康疫苗「溝針」，指兩針如涉及不同技術平台的疫苗，抗體水平會提高。

另外，崔俊明又建議，應再降低接種疫苗的年齡限制，認爲Omicron變異株的傳染力強，兒童有需要建立免疫屏障，避免傳染給長者或高危人士。

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責任編輯：郭詩詩