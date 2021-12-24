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【新冠疫苗】大埔那打素醫院及荃灣仁濟醫院下周四起增設疫苗接種站　市民毋須預約可即場打復必泰

社會 11:17 2021/12/24

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大埔那打素醫將增設新冠疫苗接種站。（資料圖片）

政府今日（十二月二十四日）公布，由下周四（30日）起，大埔那打素醫院和荃灣仁濟醫院將增設新冠疫苗接種站，提供即時接種復必泰疫苗，毋須預約。

屆時，公立醫院內的新冠疫苗接種站將增至13個。其他接種站分別位於東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院、博愛醫院、北區醫院、瑪嘉烈醫院和律敦治醫院。

除瑪嘉烈醫院外，接種站的開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午10時至下午7時，最後接種時間為下午6時半。瑪嘉烈醫院接種站開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午6時，最後接種時間為下午5時半。所有接種站午膳時間照常開放。

政府發言人表示，公立醫院新冠疫苗接種站自9月底分階段啓用以來，近月每天平均有超過1100名市民在接種站接種新冠疫苗，為市民特別是到醫院覆診的長者，提供多一個方便快捷的接種途徑。

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責任編輯：郭詩詩

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