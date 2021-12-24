【靚太安樂窩】60萬翻新50年私樓成輕工業風蝸居　善用空間把居住地工作室二合為一

▲ 阿Du及杜太把50年樓齡單位改造成輕工業風蝸居。

只要花點心思，善用空間就可以把家居和工作室二合為一。一對70後夫婦於今年8月尾買入灣仔區500呎私樓單位，二人花10年儲錢買樓，最終以60萬打造輕工業風家居。

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男屋主阿Du及女屋主杜太因以前工作單位狹窄，沒有合適的休息空間，所以決定買入較大單位，把工作及休息地方二合為一。在看了30多個單位後，一眼之緣決定購入50年樓齡一房一廳單位，並進行大改造。

杜太指單位原先只得一廳一房，沒有廚房，也沒有獨立的廁所。有見及此，男女屋主決定全爆，三個月後把單位變成一廳一房及一個露台房。

我地想換個大啲既單位，而呢個單位好實用，一個長方形有無限想像空間可發揮，俾佢開揚景觀吸引咗。

任職平面設計師的阿Du負責單位設計，因二人喜歡輕工業風，所以單位結合工業風及簡約元素。為免單位過於單一沉悶，部份牆壁刻意用上水泥牆及意大利磚牆，打造成「文化場」感覺。

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客廳設有一組木色櫃，讓喜歡畫畫的阿Du作畫作收藏地及儲物空間。為配合工業風風格，櫃面用上木皮設計。而透明玻璃則讓阿bu展示模型，又加上金屬花板增加粗狂感覺。

客廳的工作環境，以「homeoffice」概念設計，枱及書架都是度身訂造，配上木色傢具，與工業風融合。

露台式房間，窗口位置十分開揚。為增加戶外感覺，阿DU在天花板加入吊扇，用上透明玻璃趟門，更用上懷舊風地板設計，辛苦工作後都可到露台房看著景觀「chill」一番。二人選用開放式廚房設計，再加上裸露的罩燈及水泥色廚櫃，加重工業風的味道。而吧枱更可以隨處移動，方便二人招呼朋友，開派對。

工程詳情：

裝修時間：3個月，裝修費用：$60萬，包括基本裝修、傢俬訂造及安裝、淘寶用品等。

裝修公司：利恆工程有限公司

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記者：蕭雅文