【衣物除臭】打邊爐燒肉後一身味　日本網民教一招輕鬆消除衣物臭味

▲ 打邊爐燒肉後一身味，日本網民教一招輕鬆消除衣物臭味。

天氣轉冷，不少人都喜歡打邊爐或燒烤，但每次吃完，身上的衣物總會散發著濃郁的味道。有日本網民就分享了一個簡單方法，就算不用衣物除臭劑，也可以輕鬆消除異味。

最近有日本網民在Twitter分享快速消除衣物異味的方法。在日本，不少上班族都需要出差，在燒肉店、火鍋店用膳後，衣物容易沾上濃郁的異味。該名網民就分享經驗，指若然未能以即時清洗衣物，可以在泡澡後，將衣物掛在浴缸的上方，利用熱水產生的蒸氣，輕鬆將衣物的氣味消除。

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▲ （Twitter截圖）

不少網民看過貼文後，都紛紛留言大讚實用，有網民分享親身經驗，指自己一直用這個方法消除衣物的臭味，「忘記是誰教我的，但我已經這樣做很多年了」、「浴缸的蒸氣也可以用來為衣服除皺」，亦有網民提醒，使用此方法時，要開抽風扇，才能有效消除異味。

在家烤肉一招減少油煙味

很多人都會在家烤肉，早前有日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと》邀請了烤肉達人田邊晉太郎，傳授3招在家烤肉秘訣。他首先講解了如何挑選靚牛肉，點擊下圖看貼士：

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田邊晉太郎又分享，用電熱盤烤肉時，利用一件簡單法寶就可以減少油煙，點擊下圖即睇：

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責任編輯：羅嘉欣