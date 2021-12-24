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【星二代】雷有輝聖誕歌父子上陣　兒子爆早知爸爸花心情史

娛樂 11:34 2021/12/24

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

雷有輝父子檔上陣拍MV。

太極樂隊成員雷有輝（Patrick）聖誕節推出新歌《女同學》，日前忙於拍攝MV，Pat哥不時指指點點監場。原來MV邀請愛兒雷瑋陶（Matt）繹演年青時的自己，周旋於數位「女同學」之間！

雷有輝笑言故事純綷虛構，讀書時期並不風流：「今次是導演設計，同我真實生活有好大出入，當年我出名專一，只不過亞囝比我有型，值得十個女仔圍住，所以MV他才是主角。順道將『衣鉢』傳給他，我就提早退休，屋企所有開支都交給他負責。」

兩父子默契甚足，訪問期間大爆笑料，互相稱對方為「Pat哥」、「師兄」，完全沒有父子間隔膜。

囝囝跟多位女主角有對手戲。

雷有輝老婆今日到場「打氣」，其實「揀新抱」為實，搞到囝囝不知所措：「其實亞囝都20歲，不用心急！以我所知他有試過拍拖，但這刻單身，我當然想他感情世界豐富，女演員未埋位都會同我傾計，但對方一OK就冷落我，好似透明，真係好慘。今次MV有十個女仔跟他煙韌，好似好爽，但每一場最後都要給對方打一巴掌，你以為我監場？我叫她們大力打落去，才拍得真實！」

囝囝雷瑋陶稱今次「義工」演出，笑言自己不似爸爸花心，會專一對待女友：「他以前的新聞我都有睇過，大概知他情史。今日我純粹做戲，現實是一個乖乖仔。MV 『Pat哥』都話冇酬勞，最多請我食飯，他養我20年，是時候要回回報。」

最新影片：《全民造星IV》Ash訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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