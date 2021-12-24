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【家庭關係】承諾資助買新電話突反口　15歲女一個原因當街怒打媽媽

親子 15:15 2021/12/24

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15歲女當街怒打媽媽

內地江蘇一名15歲少女疑因媽媽反口不讓她買新手機，兩人在街上發生爭執，及後女兒更怒打媽媽，引起圍觀的路人不滿，大罵少女不孝。不過事後有網民爆料揭媽媽的言行，網民紛紛同情少女，但同時表示任何原因都不應動手打人。

女兒用手推媽媽的頭。（影片截圖）

綜合內媒報道，事發在江蘇常州，有商店表示，當日少女和媽媽到店內欲選購最新的iPhone 13。員工檢查女兒原本的電話之後，表示維修後仍能使用，因此媽媽認為不必買新手機，母女繼而發生口角。

最新影片：

要求女兒儲錢換手機

據報，女兒的手機早前出現問題，原本媽媽承諾女兒只要儲夠4000元，自己就會資助2000元，讓她買新電話。女兒遂開始做兼職賺錢。知情人士表示，

但是到了店裡，聽店員說手機可以維修好，於是就不買了，而且拿走了女兒自己賺的4000元。女兒情緒崩潰，按著媽媽的手不讓她走。

不僅如此，據報兩人發生爭執後，媽媽還故意停在路邊讓路人圍觀。女兒覺得丟臉，著媽媽趕快離開，惟對方不肯才令到女兒情緒崩潰，狂打媽媽的頭盔。最後有人將女兒拉開壓制。

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結局大反轉　網民反應兩極

原本女兒怒打媽媽的影片在網上被瘋傳，大批網民留言大罵女兒不孝，「為了買手機打母親，還是人嗎？」、「真想幫家長動手，好好教訓她一頓！」

不過在疑是事件的真相被道出後，風向也立即大逆轉，網民紛紛同情女兒，「故意把人惹怒，然後裝成是受害者」、「我能體會，大人說話不算數，其實到最後不是買不買手機的問題，而是不尊重和欺騙。」

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責任編輯：王明芳

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