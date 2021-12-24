【美食速報】韓國高級士多啤梨果肉飽滿糖度高　產地收割後48小時直送香港

▲ 韓國士多啤梨當造，產地收割48小時抵港。（K-Orchard提供）

近年韓國產品大受歡迎，踏入了韓國士多啤梨的當造季節，鮮紅甜美的韓國士多啤梨必定成為佳節自用及送禮的最佳選擇。K-Orchard特意挑選一系列韓國出產的Tina Berry士多啤梨，由韓國產地收割後飛抵香港，最快48小時可到港。

K-Orchard特別引入由Tina Berry的士多啤梨品種，包括梅香、金實、雪香及阿爾塔王。每顆均經過專人在地精心挑選，務求篩選出最優質的果實。所有空運到港的韓國Premium士多啤梨，較平日一貫買到的，果肉更大更飽滿，糖度更高，鮮甜味美，最適合在節日中自肥或與親朋共享。

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阿爾塔王 (Altaking)：甜酸比例適中且帶有桃香味，果型碩大，果肉結實，被譽為士多啤梨界的王者。

▲ 阿爾塔王 Altaking。（K-Orchard提供）

雪香 (Sulhyang)：入口甜蜜融化的口感，長期成為韓國內銷No. 1。由於雪香果肉嬌嫩，保存難度極高，所以更顯矜貴。

▲ 雪香 Sulhyang。（K-Orchard提供）

梅香 (Maehyang)：梅香是韓國出口No.1，除了口感爽實、味道清香，也因價格親民而深得海外韓粉歡心。其特點是大圓錐形，長而緊實，呈蛋形狀，耐於貯存。

▲ 梅香 Maehyang。（K-Orchard提供）

金實 (Kuemsil)：由梅香和雪香混合種植而成，既有梅香的爽實口感，亦有雪香的體型，硬度適中，甜香味濃，融合桃香，且糖度極高，因此深受大眾歡迎。

▲ 金實 Kuemsil。（K-Orchard提供）

限定士多啤梨果醬：K-Orchard亦特別聯同本地人氣手工果醬品牌Jam Story果醬二三事，推出限定韓國士多啤梨果醬，配以鬆餅、pancake、雪糕、原味乳酪、吐司食用，滋味滿分，或用作調製飲品亦可，讓韓國士多啤梨甜蜜香氣無時無刻陪伴大家。

零售點：AEON黃埔、AEON康山、又一城TaSTe、東薈城TaSTe、太古廣場GREAT Food Hall、3hreesixty圓方

記者：李越樺