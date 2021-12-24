【史賓沙】戴安娜說明童話婚姻背後的殘酷現實　渣男查理斯理直氣壯去偷食

近日「蕾神」李靚蕾連環出撃粉碎前夫王力宏的假面具，不過其實亦人指出，這亦揭示王力宏與李靚蕾一直也一同合力營造假的幸福婚姻形象。

論製造夢幻婚姻，當年英國皇室的查理斯王子與戴安娜王妃可說是經典中的經典，戴安娜和查理斯王子於1977年中一個派對中認識，之後展戀情。

在1981年7月29日，當時年僅20歲的戴安娜和查理斯於聖保羅座堂舉行世紀婚禮，當年戴安娜婚紗的尾部共8米長，被戴著斯賓塞的家族冠冕，華麗高貴。

當日共有2650位賓客到場、大批市民場外歡呼慶祝、共10億人在電視收看婚禮直播，成全球佳話。但所謂「一入侯門深似海」，何況所入是皇宮！此世紀童話婚禮之後卻殘酷地告訴大家，現實的世上沒有童話。

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戴妃的美麗與哀愁

高貴美麗的戴安娜王妃的打扮衣著以至儀態舉止都成全球女性模仿對象之一，更加是「狗仔隊」貼身追訪目標，所以在幸福表面下，她受不住巨大壓力，何況現實中不如外界所以為的幸福。

查理斯縱然有全球公認的大美人為妻，可是風流的他和舊情人卡米拉仍然藕斷絲連。在1981年11月5日，白金漢宮宣布戴安娜將於明年夏天迎接她第一個孩子。可是在1982年1月，她在懷孕第12周時，在私人住宅桑德令罕的樓梯上摔了下來，幸診斷結果為戴妃身上有瘀傷，胎兒無事。

關於這段經歷，黛安娜後來透露其實當時是自己故意從樓梯上摔下來，因為她希望這樣能令丈夫斬斷與卡米拉的情絲，但當時目睹正懷孕的太太受傷的查理斯只回答：「我拒絕成爲英格蘭歷史上唯一沒有情婦的威爾斯親王。」隨後離她而去。

眾所周知，在1984年，戴妃為英國皇室再帶來一名小王子哈里。不過為皇室添兩名小孩仍無法挽救婚姻，結果「大婆」仍是輸給「小三」，在1996年8月28日，查理斯和戴安娜正式離婚，她獲准保留「威爾斯王妃」頭銜，但移除殿下的尊稱。

可是於1997年，戴妃與埃及富家子在巴黎逃避狗仔隊追蹤時，失控越過行車線撞向燈柱和石牆後爆炸，戴安娜和男友在車禍中死亡，戴妃終年僅36歲。

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3天反映戴妃一生

至於由保羅賴尼因（Pablo Larraín）執導、姬絲汀史釗域（Kristen Stewart）主演的電影《史賓沙》（Spencer），就是描寫戴安娜面對婚姻、婆媳問題、公眾好奇等的壓力下的痛苦。

導演保羅賴尼因稱：「我們從小就聽童話故事長大，但戴安娜史賓沙永遠地改變了『童話故事』的定義，以及流行文化所塑造的那個理想化形象。這是一個公主決定不做皇后，選擇用自己雙手建立自己身分的故事。一直對於她的決定都感到很詫異，定是個很艱難的決定，這就是此電影的核心。」

影片背景為1991年的冬天，戴安娜王妃（姬絲汀史釗域飾）與查爾斯王子在婚外情與離婚的謠言紛擾下，王室成員依舊按照傳統前往桑德林漢姆莊園渡過聖誕為背景。當時皇室表面的和諧平靜，實際在家庭問題上早存暗湧，二人婚姻早陷入冰點。

導演保羅賴尼因以戴妃在此處3天的生活，反映出她的人生：「當戴安娜決定離開查爾斯和皇室，迎接一個截然不同的人生時，那是一個她為自己而做的決定，她發現到對她來說，她的身分比皇室以至國家更重要，而她這樣做是必須的。她身處一個將她壓碎和貶抑的環境，所以她必須要保護自己和她的孩子。

保羅賴尼因指出：「戴安娜在桑德林漢姆莊園渡過聖誕，由懷疑不決到堅定決意之間的過程，可能只是她人生中短短的一節，但意義卻非常重大和深遠。」

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皇室如大監獄

其實片中描寫的桑德林漢姆莊園，對戴安娜不論是身心都是一個監獄，面對丈夫不忠、奶奶英女皇的挑釁，戴安娜根本精神受盡壓迫，皇室表面在慶祝聖誕的溫馨，就愈是諷刺地展現出實際的冰冷無情。

影片提及皇室傳統皇室男子成員外出打獵，隨從早就準備一批雞讓皇室射殺，儘管這種殺生只不過是維持所謂的「傳統」，編導亦正就是以此去比喻戴安娜這位王妃，在皇室中也只是為維持、粉飾皇室的一樣東西而已，隨時可以犧牲。

所謂童話婚姻美麗而脆弱，只有個人自由與尊敬才是實在而重要。