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【第三針疫苗】許樹昌倡第三針打復必泰　強調科興可預防重症及原始病毒

社會 12:13 2021/12/24

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中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

中大及港大共同研究結果則發現，接種3劑科興不能產生足夠抗體抵抗Omicron變種病毒，倡市民第3針應選擇打復必泰。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，是次研究是針對Omicron的中和抗體，中和抗體水平只要達26個單位稱之為合格，而研究中發現，已打三針復必泰的人士，其中和中和抗體水平有160單位，而兩針科興加一針復必泰也有60個單位，但若3針都接種科興則只有10個單位。

他表示，結果反映打三針復必泰或兩針科興加一針復必泰，仍有足夠抵禦Omicron變種病毒，不過，他強調科興疫苗的T細胞反應良好，能預防重症和死亡風險，亦有效預防原始病毒。

他又說，本港暫無Omicron的個案在社區流行，再加上已有一段時間沒有本地個案，故風險不高，若市民不接種第三針，可以等第二代科興疫苗，他預計在明年中會面世。

至於一名近期無外遊、負責清潔機場禁區內初步確診個案專用洗手間的6旬男子，前日驗出初步陽性疑感染Omicron。許樹昌表示，患者已接種兩針科興，由於其工作環境相當高危，呼籲員工接種盡快接種第三劑疫苗。

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責任編輯：郭詩詩

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