【第三針疫苗】許樹昌倡第三針打復必泰　強調科興可預防重症及原始病毒

▲ 中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

中大及港大共同研究結果則發現，接種3劑科興不能產生足夠抗體抵抗Omicron變種病毒，倡市民第3針應選擇打復必泰。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，是次研究是針對Omicron的中和抗體，中和抗體水平只要達26個單位稱之為合格，而研究中發現，已打三針 復必泰的人士，其中和 中和抗體水平有160單位，而兩針科興 加一針復必泰也有60個單位，但若3針都接種科興則只有10個單位。

他表示，結果反映 打三針復必泰或兩針科興加一針復必泰，仍有足夠抵禦 Omicron變種病毒，不過，他強調科興疫苗的T細胞反應良好，能預防重症和死亡風險，亦有效預防原始病毒。

他又說，本港暫無Omicron的個案在社區流行，再加上已有一段時間沒有本地個案，故風險不高，若市民不接種第三針，可以等第二代科興疫苗，他預計在明年中會面世。

至於一名近期無外遊、負責清潔機場禁區內初步確診個案專用洗手間的6旬男子，前日驗出初步陽性疑感染Omicron。 許樹昌表示，患者已接種兩針科興，由於其工作環境相當高危， 呼籲員工接種盡快接種第三劑疫苗。

最新影片：【TOPick診症室】髖關節創傷或須做手術 骨科醫生教在家鍛鍊髖關節兩招

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩