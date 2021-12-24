【異搜店】樊亦敏李君妍生離死別感動觀眾　擺脫「三太」喜劇形象投入苦命角色致甩髮

▲ 樊亦敏演苦命婆令觀眾眼前一亮。

樊亦敏（Amy) 近年憑於《愛．回家之開心速遞》飾演潑辣「三太」而深得劇迷喜愛，其演技獲得觀眾認同。於近日播出新劇《異搜店》內，樊亦敏一改《愛．回家之開心速遞》的喜劇戲路，演苦命婦人，而且更不介意醜樣以病容妝示人，十分專業。

在昨晚（12月23日）播出的《異搜店》其中一幕講述樊亦敏所演的黃少娣臨終前交代身後事，當中好與女兒韓子晴（李君妍飾）話別一幕超虐心，令劇迷看得心酸。樊亦敏早前受訪時更表示，因為太投入角色導致甩頭髮。

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▲ 樊亦敏飾演腦癌病人。

樊亦敏演雞檔老闆娘

由陳曉華、何廣沛、吳業坤主演的新劇《異搜店》近日正在播映中，劇集由數個單元故事組成，在首個單元裡，樊亦敏飾演雞檔老闆娘黃少娣，丈夫韓昇（陳嘉輝飾）有外遇之外，女兒韓子晴又不生性兼離家出走。

劇情講述少娣因患腦癌而入院治療，而韓家之前供奉的「公雞神像」阿Gai的出現，令少娣可以如願跟老公韓昇和女兒韓子晴重聚。而昨晚播映的一幕講述韓昇和女兒韓子晴去醫院探少娣，深感內疚的韓昇跟太太道歉：「阿娣，是我不好，是我對你唔住，我不應該離開你，」

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母女生離死別

此時少娣突然頭痛，說：「我已經習慣，相信我不會痛得好耐。」女兒韓子晴即喊著說：「阿媽，別說這些話，你會痊癒架。」

少娣即向父女兩人交帶身後事，她說：「媽媽自己知自己事，阿女你已經長大，你要好好照顧自己，知不知道?以後阿媽看不到你啦，以後有任何事要記得跟爸爸傾，別甚麼也憋在心裡，你這壞脾氣要改掉，知不知?」

其後她拿著相簿細看著全家福，之後她對丈夫說：「老公我們只有這個女兒，我將她交給你，你要應承我好好照顧她，別讓人欺負她。」說罷少娣即暈倒床上。

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太入戲甩頭髮

被喻為美魔女的樊亦敏，今次放下包袱，要化病婦妝演腦癌病人，除頭髮凌亂外，更一臉憔悴。

她演臨終前的話別戲令觀眾感動外，另一幕戲講述樊亦敏角色發現丈夫有外遇與食店老闆娘（甄詠珊飾）有染，即拿著菜刀追斬老公兼喊破喉嚨，角色陷於歇斯底里狀態之外，更要應付大量喊戲，真的考驗樊亦敏的演技。

今次不搞笑轉玩悲情，網民對樊亦敏之演出大為受落，並大讚她演得出色：「做發爛渣師奶真係入型入格」、「個女同老公嫌佢窮嫌佢賣雞嫌佢Cheap」。

對於喜獲好評，身在內地的樊亦敏早前受訪說：「多謝監製信任我，多謝梳化服同事設計嘅造型，真係幫到我進入角色。今次呢個角色都幾有挑戰性，因為患病都幾嚴重，所以個妝唔會係靚妝，甚至會化到泥黃色。同埋因為要進入狀態，對日常情緒係有影響嘅，我入咗角色後都甩咗一撮頭髮仔。」

▲ 樊亦敏為港姐出身。

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參選港姐入行

入行成為藝人前的樊亦敏曾當模特兒，當年因拍攝檸檬茶廣告而備受關注，及後參選《1991年香港小姐選舉》獲「最上鏡小姐」並加入TVB，期間演出過《他來自天堂》和《大捕快》等劇集。

可是，之後樊亦敏因患上免疫系統疾病而脫髮。及後於1996年，約滿TVB後北上發展，於《太極宗師》擔正做女主角，可說是事業高峰期。

直至2012年再重返TVB，接拍《雷霆掃毒》、《仁心解碼II》、《師父·明白了》等劇集，直至2019年，憑演出《愛回家》裡「三太」一角，演技夠刻薄搞笑而受大眾愛戴。

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