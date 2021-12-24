【奪命抖音】10歲女玩抖音「昏迷挑戰」窒息亡　今年內最少5孩跟風送命

▲ 10歲女童玩抖音「昏迷挑戰」窒息亡。

現今小孩很早就接觸各個社交媒體平台，然而部分資訊卻有機會令孩子陷入險境。美國賓夕法尼亞州一名10歲女童，近日就因為跟風TikTok上的「昏迷挑戰」，試圖長時間憋氣，沒想到因而窒息送命，沒有機會再跟家人歡度聖誕佳節。

綜合外媒報道，事發於當地12月7日，10歲的安德森（Nyla Anderson）獨自在房間內看TikTok，並偶意看到有關「昏迷挑戰」（blackout challenge）的影片後，好奇心驅使下作出嘗試，不料卻意外窒息陷入昏迷。

由於她獨自在房間，家人最初未有發現，無法救她。直至發現不妥時，安德森已經失去知覺，被緊急送往醫院搶救，可惜延至12月12日，最終返魂乏術。

媽媽籲檢查孩子手機

痛失女兒的媽媽維安娜，形容女兒是一個快樂的孩子，而且非常聰明，能說3種語言，而且熱愛運動。不過，她的聰明才智也無法保護她免受「昏迷挑戰」的影響。媽媽強忍淚水警告家長們，要檢查孩子的手機，注意這類危險的挑戰，

我很難過，這是一種不會消失的痛苦。你可能覺得10歲的孩子不會做這樣的事，但事實上他們都在不斷嘗試，因為他們是孩子，不知道該怎樣做。

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今年至少5孩喪命

據悉，安德森已經是今年至少第5個在進行「昏迷挑戰」時死亡的兒童，其中，今年3月有一名12歲科羅拉多的男童死於挑戰，他在浴室用鞋帶綁頸直至失去知覺，其後被孖生兄弟發現送院搶救，被判定腦死亡，最終在19日後離世。另外，今年1月意大利一名10歲孩子、6月在美國田納西州一名9歲孩子亦因「昏迷挑戰」死亡。

TikTok方面也意識到類似挑戰的危險性，因此已將這些影片刪除。現在搜索「blackout challenge」，只會跳出一條「學會如何識別有害挑戰和騙局」的警告信息。不過，很多相關影片只是改名就能上載，例如被稱為「昏厥遊戲」、「窒息遊戲」或「極速做夢」等。

事實上，類似的挑戰早於上世紀90年代開始流行，美國疾病控制和預防中心發現，在1995年至2007年期間，6至19歲的人中，有82宗死亡個案可能與昏迷挑戰有關，而在社交媒體出現後，這類挑戰更是在世界各地廣泛傳播，因此家長一定要提高警惕。

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責任編輯：王明芳