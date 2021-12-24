【新冠疫苗】元旦起已打兩針復必泰滿半年成人可打第3針　12至17歲青少年可打第2針【一文看清有關安排】

政府今日（24日）宣布，由元旦（明年年1月1日）起進一步擴大新冠疫苗接種計劃，包括延長9間社區疫苗接種中心開放時間、為所有已接種兩劑復必泰疫苗滿六個月的合資格人士接種第三劑疫苗、為新冠康復人士接種第二劑疫苗，以及為12至17歲青少年接種第二劑復必泰疫苗。



政府發言人表示，在來勢洶洶的變異病毒株的威脅下，尚未接種新冠疫苗的市民應盡快接種以保護自己，並減低一旦感染後患重症及死亡的風險。合資格的市民應盡快接種第三劑疫苗，加強保護力，為社區築起保護屏障。

延長社區疫苗接種中心開放時間：

由1月1日起，9間社區疫苗接種中心將每天開放，並延長開放時間至每日上午8時至晚上8時；香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心的開放時間則維持不變。

接種兩劑復必泰疫苗滿6個月人士可接種第三劑疫苗：

接種了兩劑復必泰疫苗而第二劑疫苗是在6個月或以前接種的18歲及以上人士，可由1月1日上午8時起預約和接種第三劑新冠疫苗。

已接種一劑疫苗的新冠康復人士：

由1月1日起，接種一劑疫苗已滿6個月的新冠康復人士，可前往社區疫苗接種中心接種第2劑疫苗。有個別需要（如離港外遊）並已接種第一劑疫苗最少三個月的新冠康復人士，請前往社區疫苗接種中心，工作人員會視乎個別情況酌情安排提早接種第二劑疫苗。

已接種一劑復必泰疫苗的12至17歲青少年：

接種一劑復必泰疫苗已滿12個星期的12至17歲青少年，可由1月1日上午8時起預約和接種第二劑復必泰疫苗。他們如有特別需要（例如離港升學）而選擇在第21日後接種第二劑復必泰疫苗，則必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的家長同意書，並由家長親自陪同前往社區疫苗接種中心接種疫苗。

此外，因應專家建議，由1月1日起，接種復必泰的青少年會被安排於大腿前外側中段部位進行肌肉注射復必泰疫苗，青少年可穿著易於穿除的衣物以便接種。

另外，當局提醒市民在預約接種新冠疫苗前請注意，接種新冠疫苗和其他疫苗（包括季節性流感疫苗）之間須相隔最少14天。接種科興和復必泰疫苗的最低年齡均為12歲。

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責任編輯：郭詩詩