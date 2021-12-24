【國民教育】嶺大2022年起將每日升國旗　每周舉行升旗禮

▲ 嶺大將由2022年起每天在校園升國旗，每星期均舉行升旗禮。（資料圖片）

嶺南大學校長鄭國漢向學生、教職員及校友發信，講述近月體驗及對大學新發展的思考，當中提到校方將由2022年起，每天在校園升國旗，每星期均舉行升旗禮，而在特定日子將舉行特別的升旗典禮，其中第一次特別的升旗典禮將於明年1月1日上午9時舉行。

鄭國漢於信中表示，了解國家和建立國民身分認同對年輕人十分重要，為推廣國民教育，大學將由2022年起，每天都會在校園升國旗，又邀請師生校友參與明年1月1日的首次特別升旗典禮。他提到，月初參加國家代表團訪港的歡迎活動，內地和香港健兒的互動令他認識到，香港與內地的聯繫應更進一步強化，又提到他於上月的畢業典禮上勉勵畢業生：「假如你們決定留在這裡工作和生活，請你們以全新的視角和真誠謙卑的態度來認識香港以及你們的國家」，指出這番話也適用於正在嶺大就讀的學生。

▲ 鄭國漢表示，了解國家和建立國民身分認同對年輕人十分重要。（資料圖片）

鄭國漢又說，校方積極支持本地運動員，在2020和2021學年錄取了6位精英運動員入讀本科課程，亦計劃未來招收更多資優運動員，有信心他們的正能量能啟迪嶺大同學及其他人。

鄭國漢表示，校方正開展數項新的計劃，以增強我們在中國文化研究的實力，包括中國語文、文學、哲學和藝術等範疇，以及推動文化交流。他說，嶺大將於2022年初設立「環球中國文化高等研究院」，當中「環球」是研究院的重點，表示致力促進全球學術交流和合作，旨在提高校方在中國文化研究方面的全球影響力。

為配合這所新的研究院，鄭國漢指出，校方將設立展覽館，展出傳統中國藝術精品，當中展品由一位捐贈人提供個人珍藏；另外，黃炳禮音樂及演藝部也會配合新研究院，適當推動中國音樂和表演藝術以及跨文化交流；嶺大或會開展關於中國功夫的歷史和哲學研究，尤其是關於廣東省著名的武術門派。

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記者：黃悅晴