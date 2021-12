【HARBOUR THE SONIC】繼與欣宜合作後再開騷　C AllStar聯乘MR.西九會見樂迷

▲ 「HARBOUR THE SONIC - C AllStar + MR.」演唱會。

1月繼樂隊RubberBand和香港節慶管弦樂團合作的「RubberBand X Hong Kong Festival Orchestra Live by the Harbour」後,接力於特色文化休憩新地標「Wonderland 竹翠公園」舉行的戶外演唱會是組合C AllStar四子與樂隊MR. 五子合作帶來的「 HARBOUR THE SONIC - C AllStar + MR.」演唱會。

(大會提供)

C AllStar四子在今年年尾推出了高質專輯《人類世》後,雖然他們剛和鄭欣宜(Joyce)舉行了一場聯乘演唱會,可是一眾C AllFans仍然高呼未夠喉,很想他們再集合演出,已是亮點之一!

而Mr.繼十周年演唱會後,五人暫時繼續自己的事業;終於主音布志綸(Alan)在剛完成個人音樂會完成後在台上,跟大家說MR. 和C AllStar將會合作,現場即時反應熱烈,而他們的Fans更吶喊:MR.回來了!

今次兩隊合作再配上場地是在全新地標「Wonderland竹翠公園」廣闊的戶外空間,確實是一場吸引的聯乘演唱會。是次演唱會將於2022年1月21日至22日,門票會於12月28日早上11時正公開發售。