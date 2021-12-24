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【HARBOUR THE SONIC】繼與欣宜合作後再開騷　C AllStar聯乘MR.西九會見樂迷

娛樂 15:03 2021/12/24

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

「HARBOUR THE SONIC - C AllStar ＋ MR.」演唱會。

1月繼樂隊RubberBand和香港節慶管弦樂團合作的「RubberBand X Hong Kong Festival Orchestra Live by the Harbour」後，接力於特色文化休憩新地標「Wonderland 竹翠公園」舉行的戶外演唱會是組合C AllStar四子與樂隊MR. 五子合作帶來的「 HARBOUR THE SONIC - C AllStar ＋ MR.」演唱會。

布志綸首開個人演唱會　 Alan透露有一個心願未了

（大會提供）

C AllStar四子在今年年尾推出了高質專輯《人類世》後，雖然他們剛和鄭欣宜（Joyce）舉行了一場聯乘演唱會，可是一眾C AllFans仍然高呼未夠喉，很想他們再集合演出，已是亮點之一！

而Mr.繼十周年演唱會後，五人暫時繼續自己的事業；終於主音布志綸（Alan）在剛完成個人音樂會完成後在台上，跟大家說MR. 和C AllStar將會合作，現場即時反應熱烈，而他們的Fans更吶喊：MR.回來了！

布志綸新歌MV以日本為背景　Alan希望令歌迷更掛住鄉下

最新影片推介：《全民造星IV》Ash專訪

今次兩隊合作再配上場地是在全新地標「Wonderland竹翠公園」廣闊的戶外空間，確實是一場吸引的聯乘演唱會。是次演唱會將於2022年1月21日至22日，門票會於12月28日早上11時正公開發售。

撰文 : TOPick柴犬出動

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