【母校之光】MIRROR邱傲然返培基小學過聖誕　Tiger勉勵師弟妹︰追尋興趣找路向

▲ MIRROR邱傲然（Tiger）返母校培基小學出席聖誕聯歡會。

人氣男團MIRROR 12位成員之中「忙內」22歲邱傲然（Tiger）多才多藝，他是拉丁舞高手之外，亦有玩武術等，昨日（23日），老虎仔就以大師兄的身分回母校培基小學，亦有探訪武術校隊班教練及師弟妹，而家長們紛紛返回校希望見Tiger一面，場面墟冚。

▲ Tiger跟母校培基小學師弟妹大合照。（影片截圖）

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回母校培基小學出席聖誕聯歡會

在facebook群組「Mirror~邱傲然Tiger」，有粉絲「小虎隊」上載Tiger回培基小學的影片，老師亦有留言。而在培基小學的校網亦有上載影片，可見Tiger回校非常威水，校方相當隆重其事。

Tiger小學時期就讀沙田區的培基小學，昨日，聖誕聯歡會武術校隊班演出之後，他就以師兄身分到禮堂台上分享，他表示上次返母校已是中一的事，是次回母校，除了舊生身分之外，身為MIRROR成員的他大受學生、老師及家長歡迎。老師問他有否鼓勵的說話跟培基的師弟師妹說，他說︰

讀書固之然係非常緊要，但我覺得最緊要其實是要早些知道自己鍾意甚麼，我細細個就知道自己鍾意打武術、鍾意表演，大了就慢慢去諗更多關於表演的事，所以你無論鍾意玩課外活動或讀書，只要搵到自己鍾意的事，就慢慢搵到自己條路。

▲ Tiger小學時是武術校隊，大師兄探訪教練及師弟妹。（圖片︰尚武文化中心fb）

鼓勵師弟妹追尋興趣找路向

鼓勵師弟妹讀書之外，也要追尋興趣找路向，Tiger自己就是成功的例子。Tiger精於各種運動興趣，在小學時期有加入培基武術學會，曾經在「全港公開新秀武術錦標賽」的男子小學組初級南拳項目奪冠軍，亦有在其他武術賽奪獎。

在facebook專頁「尚武文化中心」亦有上載當天Tiger回母校的照片，可見他跟教練、前港隊名將陳少傑老師、武術校隊班師弟師妹開心合照。

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家長師生想見虎仔一面

當天老虎仔出現令全校師生很開心，據悉小息期間有很多同學湧去找他簽名合照，更有家長知道Tiger出現，立即回學想見他一面。可是有曾在五六年级教Tiger中文的老師跟他缘慳一面，故此老師特意在facebook群組留言，祝他星途無限，前程錦繡，並鼓勵他︰

老師認識Mirror都是因為見到你~Tiger。從小你在舞台上就好閃，我好喜歡看你耍南拳的樣子，眼睛有團火般，好吸睛。加油！

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有網民認證Tiger武術很厲害，指是校隊的他曾在小學畢業禮表演台上連續凌空返筋斗。

讀書時期的Tiger，武術之外，亦擅長拉丁舞，在多個公開賽如兒童及青少年拉丁舞比賽取得冠軍，亦有打高爾夫球、彈結他、打鼓等。

培基小學推資優教學

Tiger的母校培基小學於1990創校，是基督教資助學校，地址在沙田火炭，屬91校網，該校推行資優教學，是沙田區一線小學，學校數學和科學科都是用英文教授，小四至小六會上英文NET堂，各班會分組上課，令同學能盡量與外籍老師接觸學習外語。

▲ Tiger的母校培基小學於1990創校。（圖片︰小學概覽）

校方推全方位學習，體育方面有武術、羽毛球、籃球、劍擊、曲棍球、田徑等，亦有男女童軍、基督女少年軍；表演有話劇、中國舞、手偶等；音樂方面有小提琴、大提琴、單簧管、長笛、敲擊樂、合奏隊等。

培基小學升中派位成績理想，不少學生升讀英中，故獲區內家長歡迎。Tiger中學時則就讀沙田區Band 1直資學校培僑書院，該校的教學語言主要是英文。

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責任編輯：王明芳