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【新冠肺炎】聖誕前夕單日錄得少於25宗初步確診　料均涉輸入個案

社會 14:17 2021/12/24

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本港疫情持續。（資料圖片）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（24日）公布，新增5宗輸入個案，至今本港個案累計12,556宗個案，包括12,555宗確診個案及一宗疑似個案。同日錄得少於25宗初步確診個案，料均涉及輸入個案。

新增的個案中4宗為輸入個案，1宗為與輸入個案有流行病學關連的個案，全部涉及變異病毒株的感染。個案涉及2男3女，年齡介乎20至64歲。輸入個案中，一人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，另外3人由A組指明地區（高風險）抵港。兩人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，2人於檢疫期間確診。

個案詳情如下：

  • 第12,557宗：64歲男子，12月22日發病，居屯門兆禧苑安禧閣，沒有外遊記錄，與輸入個案有流行病學關連；分別於7月10日及8月10日在香港接種2劑科興
  • 第12,558宗：20歲女子，無病徵，12月20日從德國及愛爾蘭經航班LH796抵港，入住尖沙咀香港金域假日酒店；分別於7月1日及7月29日在香港接種2劑復必泰
  • 第12,559宗：46歲男子，12月22日發病，12月22日從加納經埃塞俄比亞乘搭航班ET608抵港；分別於6月5日及6月26日在香港接種2劑復必泰
  • 第12,560宗：25歲女子，12月22日發病，12月22日從尼日利亞經埃塞俄比亞乘搭航班ET608抵港；分別於6月29日及10月28日在尼日利亞接種2劑Astra Zeneca
  • 第12,561宗：25歲女子，12月22日發病，12月20日從澳洲經航班CX100抵港，入住灣仔港島英迪格酒店；分別於5月9日及5月30日在香港接種2劑復必泰；11月13日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性

昨日一名64歲機場清潔工初步確診疑染Omicron，負責清潔消毒初確輸入個案專用洗手間，詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃穎津

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