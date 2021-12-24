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【明星豪宅】梁朝偉跟聖誕樹合照如回春廿年　劉嘉玲上海億元豪宅內貌曝光

娛樂 14:48 2021/12/24

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梁朝偉劉嘉玲上海豪宅曝光。

國際級影帝梁朝偉自完成《尚氣與十環幫傳奇》宣傳，現時跟太太劉嘉玲定居上海，早前偉仔生日也跟嘉玲在上海渡過。而一向重視節日的梁朝偉，今日在社交平台分享跟家中聖誕樹的合照，除了一身年青打扮被讚顏值高，梁朝偉劉嘉玲夫婦的上海豪宅內貌亦成網民焦點。

梁朝偉在IG分布自己坐在家中客廳跟巨型聖誕樹合照的相片，現年59歲的偉仔，一身衞衣配牛仔褲，神態從容隨便在地上一坐，已經甚有型格，其打扮更被網民指如回春20年。

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劉嘉玲以天價購入

而偉仔所處的大屋，應是劉嘉玲位於上海的豪宅，相中可見偉仔身後有樓梯通往上層，屬複式設計，相信更是獨立別墅。

而客廳空間甚大，即便放了高及天花的聖誕樹，亦只佔一小角落，而聖誕樹旁擺放多個禮物盒，如商場般豪華，可見二人甚重視此節日。

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劉嘉玲梁朝偉一向精於投資，除在港有不少物業，嘉玲在家鄉上海也有不少投資，現時所住的上海大屋位於外灘，面積約4700呎，屬別墅設計，有三室兩廳，知嘉玲當時以一億元人民幣購入，屬於市場天價。

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而據內地媒體報導，全屋由《花樣年華》電影美術師張叔平設計，走古典復古美，除展現奢華感，也著重內涵氣質。

屋中家具燈具以至擺設，全出自大師級匠師設計，做工精細，且全屋放滿藝術收藏品，其中曾曝光就包括周春芽的限量版畫《桃花始盛開》，加上其他藏品，有如藝術館一樣。

撰文 : TOPick柴犬出動

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