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【Staycation】麗豪酒店推城堡主題客房住宿　變身德國浪漫童話場景

休閒消費 13:31 2021/12/24

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

麗豪酒店推出冬日探索之旅以德國主題。(酒店提供)

沙田麗豪酒店今個冬日特別推出以德國為主題的「冬日探索之旅」，只需$1,488起，客人便可與家人入住城堡主題客房，仿如置身於浪漫的童話故事中，小朋友化身為夢想中的王子、公主 ，還更可一試當小騎師的感覺，於客房内騎乘玩具小馬，並於酒店大堂的德國大街小鎮拍照「打卡，遊歷於浪漫古城小巷。客人亦可於濠餐廳盡享豐盛德國風味自助晚餐、輕盈自助早餐、參與親子活動及獲贈限定德國特色小禮品。

    點擊圖片放大
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另外，酒店更邀請到本地插畫師以德國節慶為題材創作出限量版明信片，讓大家仿如置身於異國旅程之中，為親友摯愛送上祝福。

客房類別 入住人數 平日 假日 城堡主題客房 優惠
高級客房 2成人/0小童 $1,488 $1,788 ‧預訂主題客房須另加淨價港幣500元，當中包括:
- 升級至河景客房連主題客房佈置
- 椒鹽卷餅軟墊(2個)
- 參與品酒工作坊(2人)@

‧於濠餐廳享用自助晚餐

‧於濠餐廳享用輕盈自助早餐

‧特色迎賓飲品

‧限定德國特色禮品(每房)#
三人客房 2成人/1小童 $1,888 $2,188 同上 同上
四人客房 2成人/2小童 $2,288 $2,588 同上 同上

@ 只適用於星期六；工作坊名額有限，先到先得，額滿即止；#禮品 隨機奉送

其他優惠包括:免費使用酒店健身中心*、免費使用酒店共享空間*、房內Wi-Fi上網（須視乎入住人數）、以優惠價每位$407 (已包括加一服務費) 尊享OM Spa 水療中心55分鐘全身按摩療程 (原價$858)

*視乎情況而定，更多計劃資料請瀏覽此連結

預訂或查詢：2132 1111

記者：郭秀芳

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