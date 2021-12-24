【拳王】不諳水性賴慰玲堅持親自落水　姚子羚以凌厲眼神對撼視帝黎耀祥

無綫台慶劇《拳王》將於明晚（12月25日）播出大結局，在昨晚（12月23日）劇情講述患有小腦萎縮症的文善言（賴慰玲飾），因病情愈趨惡化故萌生自殺念頭，並致電傲山 （黎耀祥飾）希望對方幫忙處理後事。最終善言自殺不遂獲傲山救起。

自劇集開播以來，傲山與善言的感情發展一直受關注，原來Winki與祥哥戲內戲外同樣默契十足，早前Winki與祥哥為《拳王》開Live期間，祥哥便搞笑地向Winki喪笠高帽。

▲ 冬天要拍落水戲。（大會提供）

賴慰玲堅持親自落水

Winki則大讚祥哥對拍檔照顧有加：「在屋企那場攤牌戲，祥哥拍攝時當然好激動啦，但當拍我反應時，他都不會Hea做反應，照樣有戲架，真的好好。」祥哥聞言即笑謂：「套劇拍那麼久得那場戲鬧賴慰玲，火還不來嗎？！」足證二人相當老友。

她透露自殺不遂場口是Ending戲，拍攝當日相當寒冷，但由於工作人員為她和祥哥做足禦寒功夫，又幫他們試水溫兼安排好替身，讓Winki暖在心頭。不過最後卻因為一個「意外」，令不諳水性的Winki決定親自落水。

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她說：「臨落水時替身去了好遠的廁所，為報答大家對我那府好，我就決定豁出去。」Winki又指自己每一take均喊到豬頭：「我跟角色一樣，都不捨得祥哥。」

談到角色因備受惡疾困擾萌生自殺念頭，Winki直言「連扣bra都扣唔到」的場口十分重要，故此亦支持需要半裸拍攝的決定：「性感對我來講一直是負擔，沒勇氣去做這件事，但又想表達到個角色的心路歷程，就不斷糾結同掙扎如何衝破心理關口，結果監製就主動問我需不需要替手，等我可專心情緒演出部份。」

▲ 子羚呢場戲，全程笑住喊，情緒複雜。（大會提供）

姚子羚演技大爆發

另外，憑《拳王》殺入《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳女主角五強的姚子羚，最後一周亦演技大爆發，除了前晚憶述亡夫的爆喊戲份、她與祥哥在第21集中的對峙戲份亦被網民稱讚「有戲」兼「有張力」。

問到子羚劇中的凌厲眼神是如何鍛煉而成，子羚笑謂：「角色的眼神最難處理，望落好似好淡然，但如何用眼神表達呢？我都用了好多時間磨合和學習。然後我發現最緊要是望實祥哥，但不容易的，因為祥哥的氣場會令你不敢正視。」