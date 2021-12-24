【超市大搜查】《LDK》16款毛氈保暖性能大比拼　實測揭Topvalue、MUJI比UNIQLO更暖【附完整排名】

▲ 《LDK》16款毛氈保暖性能大比拼，實測揭Topvalue、MUJI比UNIQLO更暖。

天氣日漸轉冷，睡覺時蓋上毛氈可以暖上加暖。日本無廣告權威雜誌《MONOQLO》就公開2021年度保暖毛氈排行榜。經過比拼16款毛氈的保暖性能、造工、膚感、耐用度，選出表現最佳的毛氈。其中港人最常討論的UNIQLO HeatTech毛氈原來未算最暖，16款中排尾二！

《MONOQLO》評測的16款毛氈包括以下品牌：Nitori、西川、Cainz等，部份有在本港發售，如TOPVALU Home Coordy、無印良品、UNIQLO等。

最新影片推介：

評分標準：測試5種性能，包括保溫性、保溫率、製作、質地、耐用性

保暖度（25%）：在室溫10°C的環境下用毛氈蓋住身體，用熱像儀拍下一段時間後的體溫分佈圖。

保溫率（25%）：專用設備測量毛氈會否散失熱量。由數值計算毛氈的保溫率。

做工（20%）：從專業角度判斷毛氈的剪裁、縫製好處，並檢查材料和質地。

膚感（15%）：用儀器測量毛氈的摩擦系數，了解毛氈是否光滑

耐用性（15%）：用洗衣機清洗毛氈一定次數，觀察外貌和質地的變化。

詳細結果：

經實測，《MONOQLO》發現UNIQLO Heattech的毛氈評分其實不算高，不論是保暖度、保溫率還是耐用程度都表現一般，手感亦較低分，綜合評分只有C。反而無印良品的毛氈表現比UNIQLO稍好，排名第13，但綜合評分同樣是C。

第16至第11名

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

TOP8

頭8位的毛氈綜合評分都是B級以上，當中AEON的TOPVALU Home Coordy Heat毛氈就排第5位。《MONOQLO》指其保暖度還算可以，反而造工、耐用度、手感就表現突出，其中手感更是唯一獲得滿分的毛氈，超級舒服。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

《MONOQLO》表示Nitori包辦了毛氈的第1、2位，而歷史悠久的床上用品公司西川，其毛氈保暖度都獲得與第2名相同的評價。Cainz、TOPVALU和Kohnan等牌子的毛氈亦表現良好。而Cecile雖然因為質感差的關係排在第10名，但其保暖度是最好。

不同毛氈材質特點：

化學纖維優點1：輕

超細纖維毛氈： 是指厚度在8微米以下的超細纖維聚酯，觸感柔軟、吸收性強，纖維之間的空氣可保持溫暖，另外價格便宜。

是指厚度在8微米以下的超細纖維聚酯，觸感柔軟、吸收性強，纖維之間的空氣可保持溫暖，另外價格便宜。 聚酯毛氈： 滌綸毛氈是最便宜、最廣泛使用的材料，因為價格平，輕、軟、不易收縮，但排濕能力低。

滌綸毛氈是最便宜、最廣泛使用的材料，因為價格平，輕、軟、不易收縮，但排濕能力低。 丙烯酸毛氈： 腈綸毛毯特點是溫暖和柔軟，是合成纖維中最保暖和耐用的。但它排走濕氣能力較差，容易悶熱。

腈綸毛毯特點是溫暖和柔軟，是合成纖維中最保暖和耐用的。但它排走濕氣能力較差，容易悶熱。 人造絲氈：具有吸濕發熱效果，有光澤，又親膚

化學纖維優點2：親膚感好

大部份都非常柔軟、舒適

化學纖維優點3：有特殊功效

如UNIQLO Heat Tech、Nitori等牌子。

天然材料：更貴，但更保暖，性能更高

羊毛： 具有優良的吸濕性和保溫性。摸起來不難受，但缺點是容易打結。

具有優良的吸濕性和保溫性。摸起來不難受，但缺點是容易打結。 羊絨： 手感非常柔軟，保濕，價格昂貴。

手感非常柔軟，保濕，價格昂貴。 棉： 手感柔軟，吸濕好，但保暖較差

手感柔軟，吸濕好，但保暖較差 駱駝毛：出色保暖能力，手感有點柔軟，價格昂貴

責任編輯：楊宛茜