【寵物是家人】9旬婆婆自感時日無多　緊擁8歲愛貓作最後道別

▲ 內地一位91歲婆婆自感時日無多，與愛貓道別。

不少人將寵物視如親人，內地一名91歲老婆婆自感時日無多，遂抱著家中8歲的愛貓「白白」作最後道別。短短數十秒的影片在網絡被瘋傳，一眾網民被溫情的畫面所感動。婆婆的家人表示，「貓貓給予婆婆我們無法給予的陪伴。」

▲ 91歲婆婆與愛貓道別。（影片截圖）

婆婆向愛貓作道別

綜合內媒報道，近日網上瘋傳一條短片，一位住在河北，年屆91歲的婆婆躺在椅子上，懷裡抱著一隻白色，名為「白白」的8歲貓貓。婆婆語重心長地對白白說：

白白，我要以後不在呢，你就看不到我了。你就聽姑姑的話，你要陪姑姑說話。奶奶活不了幾天了，奶奶就要走了，就要去另外一個地方了。

最新影片：

貓貓尤如親人

由畫面可見，婆婆一邊撫摸著白白，一邊向牠作出道別。而白白坐在婆婆的腿上任由撫摸，靜靜地聽著她說話。婆婆對白白續說：「白白我可想你了，我想小白白啊，白白長得好看，白白聽奶奶的話。」言語中充滿著婆婆對白白的愛。

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婆婆的家人表示，白白代替了子女，給予老人家陪伴。牠對婆婆來說就像是親人一樣，「正是因為這隻小貓咪的存在，才治癒了婆婆的心。」

影片被分享到社交平台後，觀看次數逾百萬，網民看完後大受感動，「看得出奶奶真的很疼貓孫」、「養過寵物的人才能體會，牠們只是不會說話而已，但就跟我們的孩子一樣」、「希望奶奶身體健康，長命百歲！」

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責任編輯：王明芳