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【怪獸公司】暖爸向一眾「阿 Boo」展冧功　陳柏宇拒做虎爸：最重要她開心健康

娛樂 17:12 2021/12/24

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陳柏宇（Jason）與一班「阿 Boo」在「怪獸公司」主題大型裝置前留影。

剛完成兩場《FIGHT FOR》紅館騷的陳柏宇（Jason），日前與一班化身「阿 Boo」的小朋友現身太古城中心的「Merry GIFTmas @Cityplaza」聖誕裝置。

身為「廿四孝老竇」的陳柏宇百忙中不忘抽空陪同太太符曉薇及3歲女兒陳羿辰（Abigail，Abi），並表示最重要是Abi開心及健康成長。

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（大會提供）

適逢迪士尼與彼思經典動畫《怪獸公司》上映20週年，太古城中心推出特別企劃，由即日至 2022 年 1 月 2 日期間為大家送上「Merry GIFTmas@Cityplaza」聖誕主題活動，將商場二樓中庭及中橋打造成首個「怪獸公司」主題大型裝置，傳送聖誕快樂能量。

Jason率領一眾「阿 Boo」充當「一日禮物派送員」，挑戰場內兩大遊戲之餘，又跟換上Christmas look的「毛毛」及「大眼仔」合照。

拍照期間，一班活潑的「阿 Boo」妹豬周圍走，又忽然攬實 Jason 不願放手，場面搞笑。幸與太太符曉薇育有女兒Abi的他冧「囡」功力深厚，全程耐心解答她們的問題外，又不時以誇張表情扮鬼扮馬，成功冧得「阿 Boo」們勁開心。

【陳柏宇演唱會】黎明驚喜任首場嘉賓　Leon投訴等了好久先可出場

（大會提供）

提到聖誕將至，雖然稍後要密鑼緊鼓製作新專輯，但身為「廿四孝老竇」的 Jason 仍不忘抽空陪女兒Abi度佳節，他說：「自從有咗Abi後，聖誕都係同媽媽（太太符曉薇）嘅朋友、小朋友一齊喺屋企開 Party，如今見到現場《怪獸公司》嘅布置咁靚又咁好玩，相信囡囡都會好鍾意，所以遲吓我都會再帶佢嚟呢度放電，幫佢影多啲靚相。」

經常將工作排得密麻麻的Jason，表示除了為自己事業衝刺，也望給予家人更好的生活。對於剛升讀幼稚園K1的Abi早在 N班已成績優異，問對她有否任何寄望？他謂：「最緊要囡囡開心，健康成長。」

最新影片推介：《全民造星IV》Ash專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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