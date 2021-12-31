【若善健談】深愛著你

《深愛著你》出自陳百強1985 年音樂專輯，改編自日本歌曲（譯名：為了誰）。美妙的旋律往往衝破語言、文化或地域界限，陳百强的歌聲為歌曲賦予了靈魂，總令人有絲絲入扣的感覺，猶像記憶中的碎片，春風拂面後的唯美 !



不少經典的改編歌曲，需要重新為歌曲定位、配上主題，襯上琅琅上口的歌詞，歌詞鋪排、策略及結構往往是歌曲成功的關鍵，整個二次創作階段，猶如我們對待健康的態度。



健康的身體仿似一首改編創作歌曲，填詞人受限於旋律及節奏，但天份及創意卻赢得無數掌聲和喝采；人的健康總會遇上不同的節奏和變數，身體也可能受家族病史影響，我們對待健康需要正確的態度，像填詞人掌握旋律的變化，透過文字展現情感，得到共鳴及滿足感；掌握健康變化方面，除應定期作身體檢查外，也應針對自己的體質，向專業醫護人員諮詢意見，培養均衡飲食習慣及適量運動，吸收足夠的營養及加強心肺功能。當我們掌握身體的狀況，便增加了不同的選擇機會，包括進食不同的時令食物，可以試『秋風起，食臘味』或『秋風起，要食梨』，這種選擇權利並非偶然，背後也隱藏不少道理。



隨著時代的改變，免費下載歌曲模式應運而生，盜版歌曲已近乎絕跡。健康觀念及模式亦需不時更新，及早為自己及家人安排健康檢查計劃方為上策。許多人主觀感覺沒有明顯的不適，這並不代表身體真的健康，許多疾病在初期完全沒有任何徵兆，必須透過身體檢查才能準確得知身體健康狀況，同時，許多疾病若在早期發現是可以好好根治或控制，別再相信自己的主觀感覺，健康檢查所得出的數據是透過科學及客觀的分析所得出的結論，也是保護生命的重要措施。



身體檢查就像送舊迎新一樣，應驅走不良的生活習慣或飲食方式，讓我們迎接新一年的機遇或挑戰。我們對待健康如同填詞人創作舊曲新詞，填詞需要配合旋律的發揮，健康需要配合身體檢查的功能，最終，將由我們決定歌曲名稱，可以是《深愛著你》，也可以是《心愛着梨》，任君選擇。祝大家新年快樂！



秋葵

（內容由暉致全力支持）